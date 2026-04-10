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Le géant du scoring FICO s'effondre alors que les inquiétudes concernant la concurrence de VantageScore s'intensifient
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril -

** Les actions de Fair Isaac FICO.N , mieux connu sous le nom de FICO, chutent de 15,1%, atteignant leur plus bas niveau depuis novembre 2023

** L'action du géant de l'évaluation du crédit était en baisse de 12,8 % à 935,17 $

** L'analyste Owen Lau de Clear Street se réfère à un rapport selon lequel l'Agence fédérale de financement du logement (FHFA) s'apprête à accroître la concurrence en matière de scores de crédit en rendant VantageScore opérationnel dans les géants de l'immobilier Fannie Mae et Freddie Mac

** Il pourrait également y avoir une concurrence accrue entre les agences d'évaluation du crédit (c'est-à-dire potentiellement un seul dossier de crédit)" - Lau

** L'année dernière, la Mortgage Bankers Association a demandé à la FHFA de supprimer l'obligation de fusionner les rapports de solvabilité pour chaque prêt acheté par Fannie Mae et Freddie Mac

** Les géants de l'immobilier exigent des prêteurs qu'ils utilisent les rapports des trois principaux bureaux de crédit pour évaluer la solvabilité de l'emprunteur

** VantageScore, une société de modélisation et d'analyse des scores de crédit, a été fondée en 2006 par Equifax, Experian et TransUnion pour concurrencer le score FICO

** 15 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian de 1 975 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action FICO a baissé de 36,6 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/04/2026 à 18:22:40.

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