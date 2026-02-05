Le géant du rachat KKR voit des opportunités dans la volatilité liée à l'IA

La société d'investissement KKR KKR.N a déclaré jeudi qu'elle voyait des moyens de gagner de l'argent grâce à la volatilité actuelle des marchés liée aux craintes que l'intelligence artificielle ne perturbe les industries, et que la technologie était déjà rentable dans ses entreprises. Ces derniers jours, les marchés ont été secoués par la crainte que l'intelligence artificielle ne bouleverse des secteurs comme celui des logiciels, ce qui a aggravé les inquiétudes persistantes concernant le risque de crédit et la croissance future des rendements, qui ont pesé sur les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs comme KKR. Les actions de KKR ont encore chuté de 5 % jeudi après la publication de bénéfices incluant une charge exceptionnelle .

"Nous avons fait l'inventaire de notre portefeuille au cours des deux dernières années et avons déterminé si l'IA était "une opportunité, une menace ou un point d'interrogation", a déclaré M. Nuttall aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

"Nous avons 118 milliards de dollars de poudre sèche, c'est un multiple de l'exposition que nous avons à l'inquiétude liée à l'IA", a-t-il ajouté. "Ce type de bouleversements crée des opportunités de rendement très intéressantes pour nous

Environ 7 % du portefeuille de KKR est constitué d'actifs logiciels, a déclaré M. Nuttall.

Il possède plus de 200 participations dans des entreprises du monde entier qui peuvent agir "comme 200 laboratoires différents" pour voir comment l'IA peut améliorer l'efficacité et la croissance dans différentes industries, a-t-il ajouté.

"Nous sommes satisfaits des premiers résultats et nous constatons une augmentation de l'Ebitda des entreprises sous-jacentes", a déclaré M. Nuttall, en faisant référence aux bénéfices de base.

ACCORD D'INVESTISSEMENT DANS LE SPORT

Pour le quatrième trimestre, KKR a fait état d'une augmentation des frais de gestion des nouveaux capitaux, mais d'une baisse des revenus provenant des transactions et des ventes d'actifs, tandis qu'une charge pour un fonds sous-performant en Asie a pesé sur un indicateur clé des bénéfices.

Le bénéfice net ajusté de KKR de 1 milliard de dollars pour le trimestre s'est traduit par 1,12 dollar par action. Ce chiffre inclut l'impact de la charge, sans laquelle l'ANI par action aurait été de 1,3 $, a déclaré KKR.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un ANI par action de 1,16 $, hors obligations de remboursement, selon les données de LSEG.

Le total des revenus d'investissement, qui comprend les gains provenant de la vente d'actifs, a chuté de 78,8 % pour atteindre 84,8 millions de dollars au cours du trimestre.

Les actions ont chuté d'environ 5 %, laissant la valeur de marché de la société en perte de plus de 33 % au cours de l'année écoulée.

KKR a également déclaré qu'elle achetait Arctos, un investisseur institutionnel et un fournisseur de solutions de gestion d'actifs, dans le cadre d'une transaction évaluée initialement à 1,4 milliard de dollars, avec 550 millions de dollars supplémentaires en actions futures, liés au cours de l'action de KKR et à la réalisation de certains objectifs.

Les dirigeants ont déclaré que l'investissement d'Arctos était l'aboutissement de plusieurs années de recherche d'un gestionnaire de fonds secondaires, une catégorie d'actifs en plein essor qui permet aux investisseurs d'acheter entre eux des engagements dans des fonds ou des participations directes dans des sociétés privées.

Arctos possède également des participations minoritaires dans un certain nombre d'équipes sportives à travers le monde et KKR voit de grandes opportunités dans les "financements liés au sport" tels que l'immobilier des stades, a déclaré M. Nuttall.

Rob Lewin, directeur financier, a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'Arctos dépasse les 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion.