Le géant du lithium Albemarle nomme Ragnar Udd, de BHP, au poste de directeur général

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* Udd prendra la tête d'un producteur de lithium en février

* Le directeur général sortant, Kent Masters, deviendra président exécutif

* Udd devra gérer la reprise du secteur du lithium

* Udd quitte BHP après près de 30 ans

(Ajout de détails tout au long du texte)

Albemarle ALB.N a annoncé jeudi que Ragnar Udd, cadre chez BHP BHP.AX , deviendrait son prochain directeur général en février. Cette nomination permet d’apporter un dirigeant expérimenté du secteur minier à la tête du plus grand producteur mondial de lithium, alors que celui-ci s’efforce de se remettre d’un ralentissement prolongé de son secteur.

M. Udd, qui avait annoncé en début de semaine qu’il quitterait son poste de directeur commercial chez BHP , remplacera Kent Masters, 65 ans, qui deviendra président exécutif après avoir occupé le poste de directeur général pendant près de sept ans.

Canadien de 54 ans, M. Udd s'installera l'année prochaine au siège social d'Albemarle, en Caroline du Nord. Il devra relever le défi immédiat de guider l'entreprise à travers une période de forte volatilité des prix du marché, tout en entretenant les relations avec Tesla TSLA.O , General Motors GM.N , Panasonic

6752.T et d'autres clients clés.

Albemarle exploite la seule mine de lithium des États-Unis, dispose d’importantes installations de production de lithium au Chili et en Australie, et transforme une grande partie de ce métal en Chine, où se trouvent bon nombre de ses clients du secteur des batteries.

Les cours du lithium ont chuté après avoir atteint des sommets historiques en 2023, suite à une forte hausse de la production, notamment en Chine , qui a entraîné une surabondance de l’offre et contraint les producteurs à réduire leurs coûts, à reporter des projets et à restructurer leurs activités.

Albemarle a elle-même fortement réduit ses dépenses, licencié du personnel et annulé un projet clé de raffinage de lithium aux États-Unis , dans le cadre de ce que M. Masters a qualifié de stratégie visant à opérer dans un environnement de prix « plus bas pendant plus longtemps ».

En 2024, par exemple, M. Masters a promis que tout , à l’exception du dividende d’Albemarle — qui avait été augmenté chaque année au cours des 25 années précédentes —, serait remis en question.

Les prix se sont redressés ces derniers mois en raison d’un resserrement de l’offre, mais restent inférieurs à leurs sommets de 2023, alors même que la demande de lithium de la part des fabricants de batteries de stockage et de véhicules électriques continue d’augmenter.

M. Udd n’a pas immédiatement répondu à une demande d’interview.

Chez BHP, M. Udd a mené les négociations avec China Mineral Resources Group à une époque où l’acheteur d’État intensifiait la pression sur BHP et d’autres sociétés minières de minerai de fer afin d’obtenir de meilleures conditions pour ses sidérurgistes.

Il était considéré par certains analystes et investisseurs comme un candidat potentiel au poste de directeur général de BHP. Ce poste a finalement été attribué à Brandon Craig , qui a pris ses fonctions en juillet.

M. Masters a été nommé président-directeur général d’Albemarle en avril 2020, prenant les rênes de l’entreprise au moment même où la pandémie de COVID-19 perturbait les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il restera président exécutif jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2027, après quoi le conseil d’administration réexaminera son mandat chaque année. M. Masters occupait auparavant le poste d’administrateur indépendant principal de la société.

L’action Albemarle a légèrement reculé en début de séance.