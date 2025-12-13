Le géant de la cryptomonnaie Tether met à l'épreuve la détermination de la famille Agnelli avec une offre entièrement en espèces pour la Juventus

L'offre de Tether valorise le club turinois à 1,1 milliard d'euros

La holding de la famille Agnelli, Exor, rejette la proposition

Exor cherche à céder certains actifs italiens

L'achat de la Juventus pourrait redorer l'image de la société de cryptomonnaie en Europe

La Juve en proie à des difficultés financières et sportives

(L'article est axé sur la déclaration d'Exor, ajoute une citation au paragraphe 7 et des informations sur Exor et la Juventus tout au long du texte) par Giulio Piovaccari et Elvira Pollina

La famille Agnelli n'a pas l'intention de vendre la Juventus JUVE.MI au groupe de cryptomonnaie Tether ou à qui que ce soit d'autre. C'est ce qu'a déclaré samedi la société holding de la famille, Exor, rejetant l'offre choquante de Tether pour le club de football le plus prospère d'Italie.

Tether, dont le siège social se trouve au Salvador , a déclaré vendredi qu'il avait soumis une proposition entièrement en espèces à Exor pour acheter la totalité de sa participation dans le club de Serie A basé à Turin.

Tether a déclaré qu'elle ferait une offre publique d'achat pour les actions restantes de la Juventus au même prix que celui offert à Exor, et qu'elle prévoyait d'investir un milliard d'euros pour soutenir le club si l'acquisition était finalisée.

Le directeur général de la société de cryptomonnaie, Paolo Ardoino, est un ressortissant italien et un supporter de la Juventus.

Tether propose à Exor 2,66 euros par action, selon une source au fait du dossier, ce qui valorise la Juventus à un peu plus d'un milliard d'euros (1,17 milliard de dollars).

Le prix offert représente une prime de 21 % par rapport au cours de clôture de l'action Juventus vendredi, qui était de 2,19 euros.

Exor a déclaré que son conseil d'administration avait rejeté l'offre à l'unanimité et qu'il n'avait "aucune intention de vendre ses actions dans Juventus à une tierce partie, y compris, mais sans s'y limiter, à la société Tether, basée au Salvador"

Juventus n'a pas réalisé de bénéfice net annuel depuis près de dix ans et ses actions sont en baisse de 27 % depuis le début de l'année.

TETHER EST L'ÉMETTEUR D'UN STABLECOIN INDEXÉ SUR LE DOLLAR

Tether, l'émetteur d'un stablecoin indexé sur le dollar américain, appelé USDT, a déjà acquis une participation de plus de 10 % dans la Juventus cette année, devenant ainsi son deuxième actionnaire après Exor.

En acquérant un club de football européen de renom, Tether - dont les activités font l'objet d'une surveillance réglementaire croissante dans l'Union européenne - pourrait se doter d'un outil puissant pour nouer des liens avec les décideurs politiques du continent tout en renforçant sa popularité auprès du grand public.

Elle propose d'acheter la totalité des actions détenues par Exor dans le club, soit 65,4 % du capital social total, a indiqué Tether dans son communiqué de presse vendredi, sans dévoiler officiellement le prix auquel elle achèterait les actions.

Exor EXOR.AS , société cotée à Amsterdam, a rationalisé son portefeuille en Italie.

Cette année, elle a conclu la vente du fabricant de camions Iveco à l'indien Tata Motors TAMO.NS , et a annoncé lundi qu'elle était en pourparlers avec la société de médias grecque Antenna pour vendre ses activités d'information , y compris deux grands journaux et trois stations de radio populaires.

Une vente de la Juventus, propriété de la famille Agnelli depuis près d'un siècle, serait probablement considérée comme le signe le plus clair du désengagement progressif de la famille vis-à-vis de son pays d'origine.

John Elkann, directeur général d'Exor, a déclaré en novembre que la famille Agnelli n'avait pas l'intention de vendre des actions de la Juventus . Les liens de la famille avec le club remontent à 1923, date à laquelle Edoardo Agnelli en est devenu le président.

Les investisseurs, menés par Exor, ont injecté environ un milliard d'euros d'argent frais dans la Juventus au cours des sept dernières années par le biais d'une série d'augmentations de capital.

L'USDT de Tether représente plus de la moitié du marché des stablecoins indexés sur le dollar américain, selon la Banque d'Italie.

LA JUVENTUS A CONNU DES DIFFICULTÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

La Juventus a remporté le championnat d'Italie 36 fois, plus que toute autreéquipe, mais a connu des difficultés depuis qu'elle a remporté un neuvième titre consécutif en 2020. Elle occupe actuellement la septième place de la Serie A.

Le club, qui a accueilli des légendes du football telles que Michel Platini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero et Cristiano Ronaldo, a aidé pendant des décennies la famille Agnelli à construire un consensus et une popularité parmi les Italiens.

Son soutien a résisté aux scandales financiers et aux matchs truqués, le dernier en date remontant à 2023, lorsqu'une affaire de fausse comptabilité liée à l'échange de joueurs a conduit à un retrait de 10 points en Serie A.

La Juventus a également joué un rôle moteur dans la tentative avortée de lancer une Super Ligue européenne avec une douzaine d'autres grands clubs en 2021, défiant ainsi l'autorité de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen.

Comme d'autres grandes équipes de Serie A, elle a eu du mal à rester compétitive financièrement face à la domination croissante de la Premier League anglaise et des grands clubs européens tels que le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.

Le stablecoin USDT de Tether avait une capitalisation boursière d'environ 186 milliards de dollars vendredi. Le jeton de la société est garanti par des dollars américains et des bons du Trésor américain, et Tether est l'un des 20 plus grands détenteurs de dette publique américaine.

Les stablecoins sont des jetons numériques qui visent à maintenir une valeur stable grâce à un rattachement univoque à une monnaie traditionnelle et qui sont soutenus par des réserves, principalement sous la forme d'obligations d'État ou de dépôts. (1 dollar = 0,8519 euro)