Le géant de la cryptomonnaie Tether met à l'épreuve la détermination de la famille Agnelli avec une offre d'achat de la Juventus en numéraire

(Ajout d'une source sur le prix de l'offre au paragraphe 3, détails, contexte) par Giulio Piovaccari

La famille Agnelli n'a pas l'intention de vendre la Juventus JUVE.MI au groupe de cryptomonnaie Tether ou à qui que ce soit d'autre, ont déclaré des sources proches de la société holding de la famille, Exor, après que Tether a fait une offre pour le club de football le plus historiquement victorieux d'Italie.

Tether a déclaré vendredi qu'il avait soumis une proposition entièrement en espèces à Exor pour acheter la totalité de sa participation dans le club de Serie A basé à Turin.

Elle offre à Exor 2,66 euros par action, selon une source distincte , ce qui valorise la Juventus à un peu plus d'un milliard d'euros (1,17 milliard de dollars).

Le prix offert représente une prime de 21 % par rapport au cours de clôture de l'action de la Juventus vendredi, qui était de 2,19 euros.

La Juventus n'a pas réalisé de bénéfice net annuel depuis près de dix ans et ses actions sont en baisse de 27 % depuis le début de l'année.

TETHER EST L'ÉMETTEUR D'UN STABLECOIN INDEXÉ SUR LE DOLLAR

Tether, l'émetteur d'un stablecoin indexé sur le dollar américain, appelé USDT, a déjà accumulé une participation de plus de 10 % dans la Juventus cette année, devenant son deuxième actionnaire après Exor.

Sa proposition envisage l'acquisition de la totalité des actions d'Exor dans le club, soit 65,4% du capital total, a déclaré Tether dans un communiqué de presse, sans divulguer officiellement le prix auquel il achèterait les actions.

Elle a ajouté qu'elle ferait une offre publique d'achat pour les actions restantes de la Juventus au même prix que celui offert à Exor, et qu'elle prévoyait d'investir un milliard d'euros pour soutenir le club si l'acquisition était finalisée.

La Juventus a refusé de commenter l'offre. Exor et Tether n'étaient pas immédiatement disponiblespour un commentaire.

Le directeur général d'Exor, John Elkann, a déclaré en novembre que la famille Agnelli n'avait pas l'intention de vendre des actions de la Juventus . Les liens de la famille avec le club remontent à 1923, lorsque Edoardo Agnelli en est devenu le président.

Les investisseurs, menés par Exor, ont injecté environ un milliard d'euros d'argent frais dans la Juventus au cours des sept dernières années par le biais d'une série d'augmentations de capital.

L'USDT de Tether représente plus de la moitié du marché des stablecoins indexés sur le dollar américain, selon la Banque d'Italie.

LA JUVENTUS A CONNU DES DIFFICULTÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Le directeur général de Tether , Paolo Ardoino, est de nationalité italienne et supporter de la Juventus.

La Juventus a remporté le championnat d'Italie 36 fois, plus que tout autre club, mais a connu des difficultés depuis qu'elle a remporté un neuvième titre consécutif en 2020. Elle occupe actuellement la septième place de la Serie A.

L'USDT avait une capitalisation boursière d'environ 186 milliards de dollars vendredi. Le jeton de la société est soutenu par des dollars américains et des bons du Trésor américain, et Tether est l'un des 20 plus grands détenteurs de la dette du gouvernement américain.

Les "stablecoins" sont des jetons numériques qui visent à maintenir une valeur stable grâce à un rattachement univoque à une monnaie traditionnelle et qui sont soutenus par des réserves, principalement sous la forme d'obligations d'État ou de dépôts. (1 dollar = 0,8519 euro)