Le géant de la billetterie en ligne Ticketmaster poursuivi en justice par les autorités américaines

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP / MICHAEL M. SANTIAGO )

Les autorités américaines ont annoncé jeudi poursuivre en justice le mastodonte de la billetterie en ligne Ticketmaster et sa maison mère Live Nation, accusés de "tactiques de reventes illégales".

L'agence de protection des consommateurs (FTC) et sept Etats américains reprochent à ces entreprises d'avoir permis à des revendeurs d'acheter des quantités substantielles de billets de spectacles et événements sportifs, en violation des limites d'achat, puis de les revendre à des prix bien supérieurs.

Le divertissement "devrait être accessibles à tous. Emmener sa famille voir un match de baseball ne devrait pas coûter les yeux de la tête", a déclaré Andrew Ferguson, président de la FTC, cité dans un communiqué.

Il mentionne le décret signé en mars par le président américain Donald Trump visant à protéger les consommateurs contre les abus sur les prix des billets.

La FTC accuse Ticketmaster, qui contrôle environ 80% de la billetterie des grandes salles de concert aux États-Unis, d'avoir "fermé les yeux" sur les revendeurs qui dépassaient régulièrement les limites d'achat de billets en utilisant des milliers de faux comptes.

L'agence a déclaré que des documents internes montrent que Ticketmaster a même fourni un soutien technologique à ces intermédiaires, via une plateforme nommée TradeDesk, afin de faciliter la revente de billets.

La plainte vise également les pratiques tarifaires de Ticketmaster. Selon la FTC, l'entreprise annonce des prix nettement inférieurs au coût final des billets, après l'ajout de frais supplémentaires.

Ces frais "cachés", qui peuvent atteindre jusqu'à 44% du prix d'un billet, ont representé 16,4 milliards de dollars entre 2019 et 2024, selon la FTC.

En mai 2024, le ministère américain de la Justice a assigné Live Nation devant un tribunal fédéral pour pratiques anticoncurrentielles.

Le gouvernement Biden a dit vouloir provoquer une scission entre Live Nation et sa filiale de billetterie Ticketmaster.

Ticketmaster a notamment été critiqué pour sa gestion de la vente des places de la tournée de la chanteuse américaine Taylor Swift, en novembre 2022.

Submergé par les demandes, l'opérateur avait vu son site dysfonctionner, sans parvenir à filtrer les "bots", ces logiciels permettant d'acheter les billets en grande quantité, pour les revendre par la suite.

L'affaire avait donné lieu à des critiques publiques de Taylor Swift mais surtout à une audition devant la commission des Affaires judiciaires du Sénat américain, au cours de laquelle un des responsables du groupe avait été vivement sermonné.