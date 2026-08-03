Le géant chinois de la feuille de cuivre Londian Wason vise une valorisation de 1,7 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Londian Wason New Energy Tech vise une valorisation pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé lundi le fabricant chinois de feuilles de cuivre. Cette introduction en bourse constituera un test décisif de l’intérêt des investisseurs pour les introductions en bourse chinoises à New York, à un moment où Pékin encourage davantage de champions nationaux à s’introduire en bourse plus près de chez eux.

Les introductions en bourse chinoises à New York se sont taries au cours de l’année écoulée, à mesure que les tensions géopolitiques entre les deux plus grandes économies mondiales s’intensifiaient, tandis que Pékin a également renforcé la surveillance des entreprises cherchant récemment à réaliser des introductions en bourse à l’étranger.

La société, basée à Shenzhen, en Chine, cherche à lever jusqu’à 78,6 millions de dollars en proposant environ 3,6 millions d’American Depositary Shares (ADS) à un prix compris entre 20 et 22 dollars chacune.

Pékin a approuvé en décembre le projet d’introduction en bourse de Londian Wason à New York, l’une des rares demandes d’introduction en bourse aux États-Unis validées par la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières au cours de l’année écoulée.

Londian Wason, dont les principaux bailleurs de fonds sont notamment le groupe sud-coréen SK 034730.KS et Mirae Asset, commercialise des feuilles de cuivre électrolytique à l’échelle mondiale. L’entreprise est dirigée par ses co-PDG, Guanran Wang et Guangling Zhou.

La société a enregistré un bénéfice net de 134,5 millions de yuans chinois (19,2 millions de dollars) pour un chiffre d’affaires de 4,07 milliards de yuans au cours du trimestre clos le 31 mars, contre une perte nette de 68,4 millions de yuans pour un chiffre d’affaires de 1,91 milliard de yuans un an plus tôt.

Cantor, Huatai Securities, CMB International, US Tiger Securities, Fortune Securities et VC Brokerage sont les chefs de file de l'opération.

Londian Wason sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “FOIL”.