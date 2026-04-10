Le géant brésilien de la pâte à papier Suzano prévoit une hausse des prix mondiaux du papier hygiénique et des mouchoirs en cas de prolongation de la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Richa Naidu

Le géant brésilien de la pâte à papier Suzano SUZB3.SA a déclaré vendredi que les prix mondiaux du papier toilette, des mouchoirs et des couches allaient augmenter, les entreprises cherchant à couvrir les coûts plus élevés du transport et des produits chimiques si la guerre américano-israélienne contre l'Iran se poursuit.

Suzano, dont la capitalisation boursière dépasse les 60 milliards de dollars, est le plus grand producteur mondial de pâte à papier utilisée pour fabriquer le papier toilette Cottonelle de Kimberly-Clark KMB.O , les mouchoirs Kleenex, les serviettes hygiéniques, les couches et les emballages en carton pour les articles de tous les jours.

La guerre en Iran a entraîné une flambée des prix du pétrole et une augmentation des coûts d'expédition, de camionnage, de transport ferroviaire et de produits chimiques de Suzano.

"Il est certain qu'il y a une augmentation des coûts pour l'ensemble du système, pour l'ensemble de la chaîne de valeur", a déclaré à Reuters Paulo Leime, directeur général de Suzano pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

"Cela exercera une pression sur les prix du papier", a ajouté Paulo Leime. "Si la crise se poursuit, l'inflation devrait revenir sur de nombreux produits, et pas seulement sur le papier et les mouchoirs en papier."

Il n'a pas précisé à quel moment les prix pourraient commencer à augmenter. Ses commentaires s'inscrivent dans le cadre des préoccupations largement exprimées selon lesquelles la flambée des prix des denrées alimentaires, de l'essence et des produits de base attisera l'inflation, augmentant ainsi la pression sur les ménages.

Il a ajouté que Suzano s'était protégée contre les hausses de prix de certaines matières premières, notamment le pétrole, mais que les coûts indirects augmentaient également pour les produits chimiques essentiels à la production de pâte à papier, notamment la soude caustique et l'acide sulfurique.

Il a également mis en garde contre un "impact significatif" sur les activités au Moyen-Orient, où Suzano détient une part importante des marchés de Dubaï, d'Abou Dhabi, de Bahreïn et du Qatar.

La flambée des prix de l'énergie est particulièrement douloureuse pour le secteur de la pâte à papier, qui est la quatrième industrie la plus énergivore. Les actions de la société ont chuté de plus de 15 % depuis le début de la guerre.

Paulo Leime a déclaré que la production de Suzano ne serait pas affectée par la hausse des prix de l'énergie, car ses sites industriels sont autosuffisants à 100 % sur le plan énergétique.

"Les principaux impacts concernent le coût du carburant", a déclaré Paulo Leime.

Suzano expédie actuellement la pâte à papier destinée au Moyen-Orient via la Méditerranée, en traversant le canal de Suez et en payant des frais de transport "coûteux" en Arabie saoudite et en Jordanie, a indiqué Paulo Leime.