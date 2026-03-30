Le géant américain de l'alimentation Sysco conclut un accord de 29 milliards de dollars avec le fournisseur de services de restauration Restaurant Depot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'opération sera financée par 21 milliards de dollars de dettes nouvelles et hybrides

* Les actions de Sysco en baisse de 14,8%

* Les actionnaires de Restaurant Depot détiendront environ 16 % de Sysco après l'opération

* Sysco suspend son programme de rachat d'actions en raison de l'acquisition

(Mise à jour des actions, ajout des commentaires du directeur général tout au long de l'article, commentaire de l'analyste au paragraphe 4) par Neil J Kanatt et Abigail Summerville

Sysco SYY.N a déclaré lundi qu'il achèterait le fournisseur de services de restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, élargissant ainsi la portée du premier distributeur alimentaire américain parmi les restaurants indépendants soucieux de leur prix.

Les actions de Sysco, dont la capitalisation boursière s'élève à 39,2 milliards de dollars, ont chuté de 14,8 % après que la société a déclaré qu'elle financerait l'acquisition avec 21 milliards de dollars de dettes nouvelles et hybrides, ainsi qu'avec 1 milliard de dollars de liquidités et de capitaux propres.

Cette acquisition serait la dernière grande opération en date dans le secteur de la consommation, après les récents pourparlers de fusion impliquant des entreprises telles qu'Unilever , Estee Lauder et Pernod Ricard , alors que les entreprises recherchent des économies d'échelle pour faire face à la baisse de la demande et à la hausse persistante des coûts.

LE POIDS DU CASH-AND-CARRY "Cette opération montre que Sysco reconnaît que son modèle de distribution traditionnel est soumis à une véritable pression structurelle et choisit d'agir avant que cette pression ne devienne existentielle", a déclaré Brad Haller, associé principal de West Monroe Partners, spécialisé dans les fusions et acquisitions.

L'entreprise familiale Jetro Restaurant Depot exploite un modèle de vente en gros "cash-and-carry", dans lequel les clients paient d'avance des produits tels que des aliments, des boissons et des récipients à emporter, complétant ainsi le réseau de livraison de Sysco qui dessert les restaurants, les hôpitaux et les hôtels.

L'opération aiderait Sysco à entrer dans ce secteur à plus forte marge, où Restaurant Depot possède environ 166 entrepôts dans 35 États américains.

"Le cash-and-carry, et plus particulièrement Restaurant Depot, est une activité extrêmement résistante à la récession. Chaque fois qu'il y a un ralentissement économique, le cash-and-carry, et plus particulièrement Restaurant Depot, prend des parts", a déclaré Kevin Hourican, directeur général de Sysco, lors d'une interview avec Reuters, précisant que les prix bas font de l'entreprise l'une des préférées des clients.

Les sociétés ont déclaré que les actionnaires de Restaurant Depot recevront 21,6 milliards de dollars en espèces et 91,5 millions d'actions Sysco, ce qui équivaut à environ 7,5 milliards de dollars à la clôture de vendredi, leur donnant une participation d'environ 16 % dans la société combinée.

OBSTACLE concurrence? L'année dernière, US Foods USFD.N a mis fin aux négociations de fusion avec Performance Food PFGC.N , qui aurait réuni les distributeurs de services alimentaires n° 2 et n° 3 du pays dans le but de défier le leader du secteur Sysco et de réduire les coûts.

En juin 2015, un juge fédéral américain a accédé à la demande de la Federal Trade Commission de bloquer l'acquisition de US Foods par Sysco pour un montant de 3,5 milliards de dollars, après que l'autorité de régulation a fait valoir que l'opération créerait un mastodonte susceptible d'augmenter les prix des marchandises livrées aux clients nationaux.

En ce qui concerne l'acquisition de Restaurant Depot, M. Hourican a déclaré qu'il s'attendait à une décision favorable de la part des autorités concurrence américaines, étant donné que Sysco et Restaurant Depot opèrent dans des canaux distincts avec un chevauchement limité de la clientèle.

"Les faits de l'affaire sont qu'il s'agit d'un canal différent, que le client principal est différent et qu'il existe des synergies sur la façon dont nous pouvons apporter de la valeur au consommateur final", a déclaré M. Hourican à Reuters.

Les deux entreprises sont en pourparlers depuis des années, a dit M. Hourican, et la question de la succession a été l'une des raisons pour lesquelles la famille Kirsh, à l'origine de Restaurant Depot, a décidé de vendre maintenant. Le fondateur, Nathan, a plus de 90 ans et ses enfants ne gèrent pas l'entreprise. Ils ont décidé que Sysco était le meilleur endroit pour l'entreprise familiale afin de l'aider à passer à la génération suivante et au-delà, a déclaré M. Hourican.

Sysco s'attend à ce que l'acquisition augmente le bénéfice par action d'un pourcentage à un chiffre moyen ou élevé au cours de la première année suivant la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au troisième trimestre de l'exercice 2027.

La société a indiqué qu'elle suspendait son programme de rachat d'actions et a réaffirmé ses prévisions annuelles. Sysco, connue pour fournir des steaks, des filets et des aliments surgelés à des chaînes de restauration rapide telles que KFC et Subway, a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année au début de cette année, car la demande s'est maintenue malgré les pressions macroéconomiques.