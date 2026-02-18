Le gant trouvé près du domicile de Nancy Guthrie ne donne pas lieu à une correspondance ADN

La comparaison avec les profils ADN de la base de données CODIS ne donne rien

Les enquêteurs analysent d'autres échantillons d'ADN provenant de la résidence de Guthrie

L'ADN prélevé sur un gant ressemblant à la paire portée par le rôdeur masqué

par Rebecca Noble, Steve Gorman et Jana Winter

L'une des pistes les plus prometteuses de l'enquête sur l'enlèvement de Nancy Guthrie s'est révélée décevante mardi, lorsque l'ADN d'un gant trouvé près de son domicile en Arizona n'a pas trouvé de correspondance dans une base de données nationale de profils génétiques.

Ce résultat, annoncé par le bureau du shérif du comté de Pima et le FBI, a constitué un revers majeur pour les enquêteurs, alors que les recherches pour retrouver la mère de la journaliste de télévision Savannah Guthrie, âgée de 84 ans, en étaient à leur 17e jour.

Les enquêteurs espéraient qu'un échantillon d'ADN prélevé sur le gant la semaine dernière produirait ce que les experts médico-légaux appellent un "résultat" lorsqu'il serait soumis pour comparaison avec des profils d'ADN connus stockés dans une base de données nationale appelée CODIS, abréviation de Combined DNA Index System (système combiné d'indexation des profils d'ADN).

Le gant, retrouvé dans un champ en bordure de route à environ 2 miles de la maison de l'aînée des Guthrie dans la région de Tucson, ressemble à une paire de gants portée par un homme armé portant une cagoule que l'on voit sur une vidéo en train d'essayer de désactiver la caméra de la sonnette de sa porte au petit matin, peu avant son enlèvement. Le shérif Chris Nanos a déclaré qu'il pensait que l'homme de la vidéo, qui portait également un sac à dos surchargé et une arme de poing dans un étui, était probablement l'auteur de l'enlèvement et le principal suspect recherché par les autorités.

AUCUNE CORRESPONDANCE CONFIRMÉE AVEC LE CODIS Cependant, le bureau du shérif a déclaré mardi que l'ADN du gant n'avait pas permis d'établir une correspondance dans le système CODIS ou avec l'ADN trouvé dans la propriété de Nancy Guthrie. "À ce stade, aucune correspondance CODIS n'a été confirmée dans le cadre de cette enquête", a déclaré le bureau du shérif, ajoutant que d'autres preuves ADN retrouvées au domicile de Nancy Guthrie étaienttoujours en cours d'analyse. "Le CODIS est une option parmi les nombreuses bases de données disponibles", a précisé le bureau du shérif.

La disparition de Nancy Guthrie, considérée par les autorités comme un apparent enlèvement avec demande de rançon, a suscité un vif intérêt de la part du public dans le monde entier, les médias suivant tous les rebondissements de l'affaire.

Une grande partie de l'enquête a consisté en un travail de détective à l'ancienne, les enquêteurs ayant notamment collaboré avec les gérants des magasins Walmart afin d'identifier la personne qui avait acheté le sac à dos vu dans la vidéo, a indiqué le bureau du shérif.

Phillip Martin, copropriétaire d'un magasin d'armes de Tucson, a déclaré mardi à Reuters qu'un agent du FBI, qui a reconnu travailler sur l'affaire Guthrie, s'était rendu dans son magasin avec une liste de moins de 20 clients potentiels et avait demandé si l'un d'entre eux avait acheté une arme dans ce magasin. M. Martin a déclaré qu'il avait vérifié, mais qu'aucun n'avait acheté d'arme.

La visite de cette armurerie a eu lieu il y a plus d'une semaine et les forces de l'ordre continuent d'affiner les listes de personnes potentiellement intéressantes. La liste présentée aux magasins d'armes a été élaborée à partir du recoupement des achats de sacs à dos et d'étuis et d'autres données, a déclaré un responsable des forces de l'ordre à l'agence Reuters.

Par ailleurs, le bureau du shérif a indiqué que ses enquêteurs avaient utilisé une technologie de "reniflage de signaux" qui produit une carte thermique permettant d'identifier les cibles potentielles des recherches dans une zone donnée. La société Parsons Corp, qui a conçu ce système, a indiqué qu'il avait été utilisé par les équipes de recherche dans l'affaire Guthrie, en hélicoptère, en véhicule terrestre et à pied.

LA FAMILLE N'EST PAS SUSPECTÉE

Nancy Guthrie a été vue pour la dernière fois le 31 janvier, lorsque sa famille l'a déposée à son domicile près de Tucson après avoir dîné avec elle, et sa disparition a été signalée par des proches le lendemain, selon les autorités.

Nanos a déclaré que l'aînée des Guthrie était extrêmement limitée dans sa mobilité physique et qu'elle n'aurait pas pu quitter son domicile sans aide, ce qui a conduit les enquêteurs à conclure très tôt qu'elle avait été emmenée contre son gré.

Au moins deux prétendues notes de rançon ont fait surface depuis sa disparition, toutes deux remises initialement à des organes de presse. Aucun contact direct n'a été établi entre les suspects et la famille de Nancy Guthrie ou les autorités.

Savannah Guthrie, 54 ans, co-présentatrice de l'émission matinale "Today" sur NBC News, a posté plusieurs messages vidéo, avec son frère Camron Guthrie et sa sœur Annie Guthrie, plaidant pour le retour de leur mère et faisant appel à l'aide du public pour résoudre l'affaire.

Dimanche, Nanos a publié un communiqué déclarant que les membres de la famille immédiate - tous les frères et sœurs et leurs conjoints - ont été écartés comme suspects dans cette affaire, déclarant que "la famille Guthrie est une victime, purement et simplement."

Des tests ADN ont confirmé que les traces de sang trouvées sous le porche d'entrée de la famille Guthrie provenaient bien de cette dernière, ont indiqué les autorités la semaine dernière. Les forces de l'ordre et les membres de la famille l'ont décrite comme étant de santé fragile et ayant besoin de médicaments quotidiens pour survivre. Elle est également équipée d'un stimulateur cardiaque.

Nanos a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'aucune preuve de vie n'avait fait surface depuis l'enlèvement, mais il a ajouté qu'il n'y avait pas non plus de preuve de mort, et que sa présomption de travail était que Nancy Guthrie était toujours en vie.