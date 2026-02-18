Le gant trouvé près du domicile de Nancy Guthrie n'a pas permis d'établir de correspondance ADN

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La comparaison avec les profils ADN de la base de données CODIS ne donne rien

Les enquêteurs analysent d'autres échantillons d'ADN provenant de la résidence de Guthrie

L'ADN prélevé sur un gant ressemblant à la paire portée par le rôdeur masqué

par Herbert Villarraga et Steve Gorman

L'une des pistes les plus prometteuses de l'enquête sur l'enlèvement de Nancy Guthrie s'est révélée décevante mardi, lorsque l'ADN d'un gant trouvé près de son domicile en Arizona n'a pas trouvé de correspondance dans une base de données nationale de profils génétiques.

Ce résultat, annoncé par le bureau du shérif du comté de Pima et le FBI, a constitué un revers majeur pour les enquêteurs, alors que les recherches pour retrouver la mère de la journaliste de télévision Savannah Guthrie, âgée de 84 ans, en étaient à leur 17e jour.

Les enquêteurs espéraient qu'un échantillon d'ADN prélevé sur le gant la semaine dernière produirait ce que les experts médico-légaux appellent un "résultat" lorsqu'il serait soumis pour comparaison avec des profils d'ADN connus stockés dans une base de données nationale appelée CODIS, abréviation de Combined DNA Index System (système de classement des empreintes génétiques). Le gant a été trouvé abandonné dans un champ en bordure de route, à environ trois kilomètres de la maison de l'aînée des Guthrie, dans la région de Tucson. Il ressemble à la paire de gants portée par un homme armé portant une cagoule que l'on voit sur une vidéo en train d'essayer de désactiver la caméra de la sonnette de la maison, au petit matin, peu de temps avant son enlèvement.

La disparition de Mme Guthrie, considérée par les autorités comme un apparent enlèvement avec demande de rançon, a suscité un vif intérêt de la part du public dans le monde entier, les médias suivant tous les rebondissements de l'affaire.

Le shérif Chris Nanos a déclaré qu'il pensait que l'homme apparaissant sur la vidéo était probablement l'auteur de l'enlèvement et le principal suspect recherché par les autorités.

AUCUNE CORRESPONDANCE CONFIRMÉE AVEC LE CODIS

Mais le bureau du shérif et le FBI ont déclaré mardi que l'analyse CODIS de l'ADN du gant s'était révélée négative.

« À ce stade, aucune correspondance CODIS n'a été confirmée dans le cadre de cette enquête », a déclaré le bureau du shérif, ajoutant que d'autres preuves ADN récupérées au domicile de Mme Guthrie étaient « également en cours d'analyse ».

Par ailleurs, le bureau du shérif a indiqué que ses enquêteurs avaient utilisé une technologie de "renifleur de signaux" qui produit une carte thermique permettant d'identifier les cibles potentielles des recherches dans une zone donnée. La société Parsons Corp, qui a conçu ce système, a indiqué qu'il avait été utilisé par les équipes de recherche dans l'affaire Guthrie, en hélicoptère, en véhicules terrestres et à pied.

Nancy Guthrie a été vue pour la dernière fois le 31 janvier, lorsque sa famille l'a déposée chez elle, près de Tucson, après avoir dîné avec elle, et sa disparition a été signalée par des proches le lendemain, selon les autorités.

Nanos a déclaré que l'aînée des Guthrie était extrêmement limitée dans sa mobilité physique et qu'elle n'aurait pas pu quitter son domicile sans aide, ce qui a conduit les enquêteurs à conclure rapidement qu'elle avait été emmenée contre son gré.

LES MEMBRES DE LA FAMILLE ÉCARTÉS COMME SUSPECTS

Au moins deux prétendues demandes de rançon ont fait surface depuis la disparition de cette dernière, toutes deux remises initialement à des médias. Aucun contact direct n'a été établi entre les suspects et la famille Guthrie ou les autorités.

Savannah Guthrie, 54 ans, co-présentatrice de l'émission matinale "Today" sur NBC News, a posté plusieurs messages vidéo, avec son frère Camron Guthrie et sa sœur Annie Guthrie, plaidant pour le retour de leur mère et faisant appel à l'aide du public pour résoudre l'affaire.

Dimanche, Nanos a publié un communiqué déclarant que les membres de la famille immédiate - tous les frères et sœurs et leurs conjoints - ont été écartés comme suspects dans l'affaire, déclarant que « la famille Guthrie est une victime, purement et simplement. »

Des tests ADN ont confirmé que les traces de sang trouvées sur le porche d'entrée de la famille Guthrie provenaient bien de cette dernière, ont indiqué les autorités la semaine dernière. Les forces de l'ordre et les membres de la famille l'ont décrite comme étant de santé fragile et ayant besoin de médicaments quotidiens pour survivre. Elle est également équipée d'un stimulateur cardiaque.

Nanos a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'aucune preuve de vie n'avait fait surface depuis l'enlèvement, mais il a ajouté qu'il n'y avait pas non plus de preuve de mort, et que sa présomption de travail était que Nancy Guthrie était toujours en vie.