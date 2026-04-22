Le Gabon s'attend à signer des contrats de partage de production avec BP et Exxon dans les six mois, selon le ministre

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(Ajoute qu'Exxon s'est refusé à tout commentaire) par America Hernandez

Le Gabon, membre de l'OPEP, s'attend à signer des contrats de partage de production avec BP

BP.L et Exxon Mobil XOM.N dans quatre à six mois, a déclaré mercredi le ministre du pétrole et du gaz du pays, Clotaire Kondja, lors d'une conférence sur l'énergie en Afrique qui s'est tenue à Paris.

BP et Exxon ont tous deux signé des accords préliminaires non contraignants pour explorer la côte atlantique du Gabon, alors que les majors pétrolières affluent vers les eaux d'Afrique de l'Ouest , cherchant à reconstituer leurs bases de ressources.

"Nous nous attendons à signer des contrats dans les quatre à six prochains mois", a déclaré M. Kondja.

Exxon a refusé de commenter le calendrier annoncé par le ministre.

BP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.