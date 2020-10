Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le G20 va évoquer des perspectives économiques moins sombres Reuters • 13/10/2020 à 19:15









BRUXELLES, 13 octobre (Reuters) - Les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 vont évoquer mercredi des perspectives moins sombres pour l'économie mondiale, les mesures de soutien à l'activité produisant déjà des résultats, et ils vont s'engager à agir davantage si nécessaire pour soutenir la reprise, selon leur projet de communiqué consulté mardi par Reuters. "Les perspectives sont moins négatives avec une activité économique mondiale montrant des signes de redressement alors que nos économies rouvrent progressivement et que les impacts positifs de nos importantes initiatives politiques commencent à se matérialiser", est-il écrit dans ce projet de communiqué qui sera publié à l'issue d'une réunion en ligne. "Nous allons maintenir et renforcer si nécessaire notre réponse politique, en fonction des différentes étapes de la crise, pour garantir une reprise stable et durable", ajoutent ces responsables. Malgré les différends commerciaux à travers le monde, ces dirigeants des 20 plus grandes économies mondiales vont s'engager à ne pas créer de nouvelles barrières douanières. "Nous allons continuer à faciliter le commerce international, l'investissement et à bâtir la résistance des chaînes d'approvisionnement pour soutenir la croissance, la productivité, l'innovation, la création d'emploi et le développement", disent-ils. Ces dirigeants du G20 se disent aussi favorables à la conclusion d'ici mi-2021 des négociations en cours sur une réforme de la fiscalité internationale des entreprises afin de l'adapter à l'ère numérique. (Jan Strupczewski version française Bertrand Boucey)

