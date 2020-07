Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le G20 Finances promet de rester au chevet de l'économie mondiale Reuters • 18/07/2020 à 20:57









RYAD/WASHINGTON, 18 juillet (Reuters) - Les ministres des Finances et les banquiers centraux des pays du G20 ont promis samedi de continuer à utiliser "tous les éléments nécessaires" pour soutenir l'économie mondiale, ébranlée par la crise sanitaire du coronavirus. L'économie mondiale redémarrera avec la levée des mesures de confinement mais des incertitudes demeurent et de nouvelles actions sont nécessaires afin de soutenir la croissance, lit on dans un communiqué du G20 Finances publié à l'issue d'une réunion en visioconférence. "Nous sommes déterminés à continuer à utiliser tous les instruments à notre disposition pour protéger les vies, les emplois et les revenus des populations, soutenir la reprise de l'économie mondiale et augmenter la résistance du système financier tout en apportant une protection face aux risques baissiers", lit-on dans le communiqué. Les ministres des Finances et les banquiers centraux des pays du G20 se sont accordés en avril sur un moratoire sur le service de la dette des pays les plus pauvres jusqu'à la fin de l'année afin de les aider à faire face aux dégâts économiques provoquées par la crise sanitaire. Quarante-deux des 73 pays les plus pauvres du monde ont demandé à bénéficier de ce moratoire, ce qui représente un montant de remboursements différés de l'ordre de 5,3 milliards de dollars (4,64 milliards d'euros), lit-on dans le communiqué publié mardi. Une extension de ce moratoire au-delà de 2020 pourrait être envisagée, selon des sources proches du G20. Le communiqué se contente de dire que la question sera abordée au second semestre de cette année. (Marwa Rashad et Andrea Shalal, version française Patrick Vignal)

