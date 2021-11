Le futur Hôtel Lincoln Casablanca, propriété du groupe REALITES, intègre la gamme d’hôtels 5 étoiles emblématiques Radisson Collection

Le groupe de développement territorial REALITES annonce l’ouverture de l’hôtel Lincoln en 2025, avec l’ambition de devenir l’hôtel emblématique de la ville de Casablanca (Maroc). Il sera réalisé par les équipes de REALITES au Maroc et managé par la marque Radisson Collection, une gamme d’établissements emblématiques avec une influence locale authentique, un design moderne et une vie sociale animée, positionnée luxe.



Hôtel Lincoln Casablanca, un projet phare pour la maîtrise d’usage de REALITES



Fleuron de l’architecture Art Déco Néo Mauresque de Casablanca, construit par l’architecte français Hubert Bride en 1916, l’hôtel Lincoln, dont la façade est classée patrimoine historique, est le premier développement phare du groupe REALITES au Maroc.



Avec le Lincoln, dont il s’est porté acquéreur murs et fonds, REALITES sauvegarde une icône du patrimoine marocain. La rénovation préservera le parti pris architectural de l’édifice, mettant en avant l’authenticité du lieu autour des savoir-faire locaux.



D’une surface plancher de 13 500 m², l’hôtel 5 étoiles prévoit 120 chambres et suites réparties sur trois niveaux. Le nouveau bâtiment proposera également deux restaurants, deux bars, un salon de thé, un espace coworking, des espaces de séminaires modulables, un spa et un parking couvert sur deux niveaux de sous-sols.