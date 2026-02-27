Le FTSE 100 termine à un niveau record pour la troisième journée consécutive ; Barclays recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le FTSE 100 en hausse de 0,6 %, le FTSE 250 en hausse de 0,2 %

Les actions de Barclays chutent suite à l'effondrement de Market Financial Solutions

Rightmove grimpe grâce à un bénéfice supérieur aux prévisions et à un rachat de 90 millions de livres sterling

Les travaillistes perdent la circonscription de Manchester au profit des Verts, signe d'un changement politique

Le FTSE 100 de Londres a atteint un niveau record vendredi, stimulé par les poids lourds de l'industrie minière et les valeurs défensives, tandis que Barclays a chuté en raison des inquiétudes concernant son exposition à la banque britannique Market Financial Solutions qui s'est effondrée.

Les actions de Barclays BARC.L ont chuté de 4,2 % et celles de Jefferies JEF.N ont perdu 10 % après les rapports selon lesquels ces sociétés et d'autres prêteurs sont confrontés à des pertes potentielles liées à l'effondrement de la banque hypothécaire MFS, qui a été placé sous administration judiciaire à la suite d'allégations d'irrégularités financières.

L'indice FTSE 100 .FTSE a augmenté de 0,6 % à 10 910,55 points, enregistrant une clôture record pour la troisième journée consécutive, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC à moyenne capitalisation a clôturé en hausse de 0,2 %.

L'indice FTSE 100 a progressé de 6,7 % en février, sa huitième hausse mensuelle consécutive et sa plus longue série de gains mensuels depuis 2012-2013. L'indice a surpassé les indices de référence américains et européens ce mois-ci, l'optimisme quant à une éventuelle baisse des taux de la Banque d'Angleterre en mars ayant stimulé le sentiment.

Cependant, les gains ont parfois été tempérés par les inquiétudes concernant les outils d'IA émergents qui pourraient perturber les modèles commerciaux établis, ainsi que par les incertitudes liées au commerce découlant des nouveaux tarifs douaniers du président américain Donald Trump au début du mois.

Les mineurs de métaux précieux .FTNMX551030 et les mineurs de métaux industriels .FTNMX551020 ont progressé à mesure que la demande d'or et de cuivre augmentait, les investisseurs se tournant vers les valeurs refuges dans un contexte d'incertitude sur les politiques tarifaires américaines et de tensions accrues entre les États-Unis et l'Iran.

Les valeurs minières ont été parmi les plus importantes contributrices aux gains du FTSE 100 au cours de l'année écoulée, soutenues par l'envolée des prix des métaux. GOL/

Les actions du fabricant de médicaments AstraZeneca AZN.L et du groupe alimentaire Unilever ULVR.L ont progressé respectivement de 2,9% et 2%. Parmi les autres, les actions de IAG ICAG.L ont chuté de 7,5% après que le propriétaire des compagnies aériennes n'ait pas fourni de prévisions de bénéfices pour cette année et ait exprimé des inquiétudes quant à la hausse potentielle des prix du carburant. Hays HAYS.L a chuté de 10 % et se retrouve en bas de l'indice des moyennes capitalisations après que le recruteur a annoncé le départ de son directeur général Dirk Hahn et a réduit son dividende de 84 %. Sur le plan politique, le parti travailliste du Premier ministre Keir Starmer a essuyé une défaite face au parti vert dans une circonscription de Manchester qu'il dominait depuis près d'un siècle, soulignant ainsi la fragmentation du système bipartite traditionnel de la Grande-Bretagne.