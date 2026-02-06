Le FTSE 100 progresse, les grandes banques compensant la baisse de RELX ; gain hebdomadaire

Le FTSE 100 en hausse de 0,6% et le FTSE 250 en hausse de 0,5%

RELX prolonge sa chute en raison des inquiétudes liées à l'IA

Les mineurs grimpent sur fond de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran

Les liens entre l'envoyé britannique et Epstein alimentent l'incertitude politique

Les prix de l'immobilier britannique ont augmenté en janvier, selon Halifax

Le FTSE 100 de Londres a terminé en hausse vendredi après que des prêteurs de poids aient compensé une nouvelle baisse de la société d'analyse de données RELX, donnant à l'indice une fin positive à une semaine qui a été gâchée par un selloff technologique .

L'indice des valeurs vedettes .FTSE a clôturé en hausse de 0,6 %, réalisant un deuxième gain hebdomadaire consécutif, aidé également par la Banque d'Angleterre qui a indiqué jeudi que les taux d'intérêt pourraient baisser si la baisse de l'inflation se poursuivait.

Le FTSE 250 .FTMC , à moyenne capitalisation et à vocation nationale, a progressé de 0,5%, mais a enregistré une deuxième semaine consécutive de pertes.

Le groupe d'information commerciale RELX REL.L a glissé de 3,9%, chutant pour la quatrième semaine consécutive, tandis que London Stock Exchange Group LSEG.L a également chuté de 0,7%, marquant sa troisième baisse hebdomadaire consécutive.

Mais les valeurs financières, fortement pondérées dans l'indice, étaient en hausse; les banques Lloyds LLOY.L , NatWest Group NWG.L et Barclays BARC.L ont progressé de 0,9 % à 2,8 %.

De l'autre côté de l'Atlantique, les investisseurs ont évalué les résultats de la mégacap Amazon AMZN.O qui prévoyait une augmentation de plus de 50 % des dépenses d'investissement cette année, ce qui a fait chuter ses actions de 8 %.

L'incertitude politique intérieure a persisté, le Premier ministre Keir Starmer étant confronté à la menace la plus sérieuse à ce jour pour son poste après que des courriels ont révélé l'étendue des liens entre le financier décrié Jeffrey Epstein et Peter Mandelson, l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis.

Eurasia Group, un cabinet de conseil en risques politiques, a estimé à 80 %, contre 65 % auparavant, la probabilité que M. Starmer soit démis de ses fonctions cette année, estimant que la controverse suscitée par la nomination de M. Mandelson avait causé des "dommages irréparables".

Les sociétés minières cotées à Londres ont augmenté; Fresnillo FRES.L a augmenté de 3,1%, parmi les principaux gains de l'indice de référence. GOL/ .

Séparément, les prix des maisons britanniques ont augmenté en janvier de la manière la plus importante depuis plus d'un an, a déclaré la banque hypothécaire Halifax, ajoutant aux signes d'une reprise du marché immobilier.

Parmi les autres valeurs, Metlen MTLN.L a chuté de 20,2% après que le groupe grec d'énergie et de métaux a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Ebitda de 2025 soit inférieur de 25%.

Next NXT.L a ajouté 0,7% après que le distributeur de mode a déclaré avoir acheté la marque de chaussures britannique Russell & Bromley par le biais d'une procédure d'insolvabilité, en payant 2,5 millions de livres (3,4 millions de dollars).