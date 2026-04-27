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Le FTSE 100 progresse légèrement, porté par la hausse des valeurs énergétiques et bancaires
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités)

L'indice FTSE 100 de Londres a légèrement progressé lundi, les gains enregistrés dans les secteurs de l'énergie et de la finance ayant compensé les pertes subies par les valeurs de consommation courante et les titres miniers, les investisseurs tournant leur attention vers les réunions cruciales des banques centrales prévues plus tard dans la semaine.

L'indice FTSE 100 .FTSE , qui regroupe les valeurs vedettes, a progressé de 0,2 % à 10.393,85 points à 10 h 05 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC , qui regroupe les valeurs de moyenne capitalisation, a également gagné 0,2 %.

* Les valeurs énergétiques ont mené la hausse sectorielle, bondissant de 1 %, les géants pétroliers BP BP.L et Shell

SHEL.L progressant tous deux d'environ 1 %.

* Les perspectives de paix au Moyen-Orient se sont assombries ce week-end, le président américain Donald Trump ayant déclaré que l'Iran devrait prendre contact s'il souhaitait négocier une fin à leur conflit qui s'intensifie depuis deux mois.

* Le secteur bancaire .FTNMX551030 a également progressé, tout comme les valeurs de l'aérospatiale et de la défense

.FTNMX502010 , gagnant respectivement 0,5 % et 0,9 %.

* Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , référence mondiale du pétrole, ont grimpé de 2,4 % à 107,84 dollars, ravivant les craintes inflationnistes et incitant les traders à abandonner leurs anticipations de baisses de taux d'intérêt dans les différentes économies cette année.

* Tous les regards sont désormais tournés vers la Banque d'Angleterre , qui devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt inchangés en fin de semaine, tout en s'efforçant d'évaluer les défis économiques croissants auxquels le Royaume-Uni est confronté dans le contexte du conflit iranien en cours.

* Les acteurs du marché suivront également de près les prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne pour en tirer des indications.

* Le secteur des biens de consommation courante britannique

.FTNMX452010 a subi des pressions lundi, la chaîne de supermarchés Sainsbury SBRY.L reculant de 3 % après la double révision à la baisse de la note du titre par Goldman Sachs.

* Les sociétés minières de métaux précieux .FTNMX551030 ont reculé de 0,3 % alors que les cours de l'or ont légèrement baissé

* Parmi les autres titres en mouvement, Whitbread WTB.L , propriétaire de Premier Inn, a progressé de 1,7 % après que le Times a rapporté que la société prévoyait de céder de nombreux établissements hôteliers et de redistribuer 1,5 milliard de livres sterling (2,03 milliards de dollars) à ses actionnaires.

* Dans le même temps, l'investisseur dans les technologies spatiales Seraphim Space Investment Trust SSIT.L a chuté de 11,6 % après avoir annoncé son intention de lever jusqu'à 350 millions de livres sterling (473,83 millions de dollars) par le biais d'un placement de nouvelles actions de catégorie « C » au prix de 100 pence chacune.

(1 $ = 0,7387 livre)

Valeurs associées

BP
587,650 GBX LSE +2,66%
FTSE 100
10 341,53 Pts FTSE Indices +0,20%
FTSE 250
22 522,40 Pts FTSE Indices -0,25%
Gaz naturel
2,55 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
111,09 USD Ice Europ +2,58%
Pétrole WTI
99,18 USD Ice Europ +2,55%
SAINSBURY
329,550 GBX LSE -1,04%
SERAP SPAC INVT GBP
207,250 GBX LSE +3,62%
SHELL
3 313,000 GBX LSE +1,86%
WHITBREAD
2 456,500 GBX LSE -0,63%
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