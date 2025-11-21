Le FTSE 100 clôture en hausse grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed ; le budget britannique se profile à l'horizon

Le FTSE 100 et le FTSE 250 enregistrent des pertes hebdomadaires

Reeves devrait augmenter les impôts la semaine prochaine

Les actions d'ASOS chutent suite à une baisse des prévisions de bénéfices

Le FTSE 100 de Londres a regagné du terrain vendredi, réduisant les pertes antérieures grâce aux attentes accrues de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui ont amélioré le sentiment du marché mondial, tandis que

les investisseurs

attendent maintenant l'annonce du budget britannique de la semaine prochaine.

L'indice des valeurs vedettes .FTSE a toutefois terminé la semaine en baisse de 1,7 %, marquant un recul hebdomadaire plus marqué que ceux observés en avril, lorsque les marchés ont été ébranlés par les annonces de tarifs douaniers de grande ampleur du président américain Donald Trump.

L'indice des moyennes capitalisations .FTMC , plus axé sur le marché intérieur, a prolongé sa série de pertes pour une huitième séance consécutive, reculant de 0,1% vendredi et enregistrant des pertes hebdomadaires de 2,2%.

Le rallye mondial de jeudi, alimenté par les prévisions optimistes du géant des puces Nvidia NVDA.O , s'est avéré de courte durée car les inquiétudes concernant une bulle potentielle de l'intelligence artificielle ont refait surface.

Toutefois, les marchés ont repris pied après que le président de la Fed de New York, John Williams, membre votant du Comité fédéral de l'open market, a suggéré que la banque centrale pourrait encore procéder à des réductions de taux , ce qui a stimulé à la fois les attentes en matière de réduction des taux et le sentiment général.

Sur les marchés britanniques, les actions du secteur des boissons .FTNMX451010 ont augmenté de 2 %, tandis queles actions des constructeurs de maisons .FTNMX402020 ont gagné 3,4 %.

En revanche, les actions du secteur de l'aérospatiale et de la défense .FTNMX502010 ont chuté de 3,2% sur la journée pour atteindre leur plus bas niveau depuis trois mois, les investisseurs surveillant les développements autour d'un nouveau plan élaboré par les États-Unis pour mettre fin à la guerre russe en Ukraine .

Les mineurs de métaux précieux .FTNMX551030 ont perdu 2,2% même si les prix de l'or ont réduit les pertes plus tôt dans la session après avoir chuté de plus de 1%, tandis que les mineurs de métaux industriels .FTNMX551020 ont baissé de 1,8% après que les prix du cuivre aient chuté à leur plus bas niveau en plus de deux semaines. GOL/ MET/L

Les indicateurs économiques pour les entreprises, les consommateurs et les finances publiques britanniques ont montré des signes inquiétants de détérioration avant le budget de la semaine prochaine .

La ministre des Finances Rachel Reeves devrait annoncer des augmentations d'impôts alors que les données publiées vendredi suggèrent que les préoccupations budgétaires pèsent sur l'économie britannique - soulignant son défi de réduire les emprunts sans entraver davantage une croissance déjà faible.

Parmi les valeurs individuelles, le distributeur de mode rapide ASOS ASOS.L a chuté de 5,3 % après que l'entreprise ait annoncé un bénéfice annuel inférieur aux attentes des analystes.