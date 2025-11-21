 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 015,00
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le FTSE 100 clôture en hausse grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed ; le budget britannique se profile à l'horizon
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 18:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

*

Le FTSE 100 et le FTSE 250 enregistrent des pertes hebdomadaires

*

Reeves devrait augmenter les impôts la semaine prochaine

*

Les actions d'ASOS chutent suite à une baisse des prévisions de bénéfices

(Mise à jour après la clôture des marchés)

Le FTSE 100 de Londres a regagné du terrain vendredi, réduisant les pertes antérieures grâce aux attentes accrues de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui ont amélioré le sentiment du marché mondial, tandis que

les investisseurs

attendent maintenant l'annonce du budget britannique de la semaine prochaine.

L'indice des valeurs vedettes .FTSE a toutefois terminé la semaine en baisse de 1,7 %, marquant un recul hebdomadaire plus marqué que ceux observés en avril, lorsque les marchés ont été ébranlés par les annonces de tarifs douaniers de grande ampleur du président américain Donald Trump.

L'indice des moyennes capitalisations .FTMC , plus axé sur le marché intérieur, a prolongé sa série de pertes pour une huitième séance consécutive, reculant de 0,1% vendredi et enregistrant des pertes hebdomadaires de 2,2%.

Le rallye mondial de jeudi, alimenté par les prévisions optimistes du géant des puces Nvidia NVDA.O , s'est avéré de courte durée car les inquiétudes concernant une bulle potentielle de l'intelligence artificielle ont refait surface.

Toutefois, les marchés ont repris pied après que le président de la Fed de New York, John Williams, membre votant du Comité fédéral de l'open market, a suggéré que la banque centrale pourrait encore procéder à des réductions de taux , ce qui a stimulé à la fois les attentes en matière de réduction des taux et le sentiment général.

Sur les marchés britanniques, les actions du secteur des boissons .FTNMX451010 ont augmenté de 2 %, tandis queles actions des constructeurs de maisons .FTNMX402020 ont gagné 3,4 %.

En revanche, les actions du secteur de l'aérospatiale et de la défense .FTNMX502010 ont chuté de 3,2% sur la journée pour atteindre leur plus bas niveau depuis trois mois, les investisseurs surveillant les développements autour d'un nouveau plan élaboré par les États-Unis pour mettre fin à la guerre russe en Ukraine .

Les mineurs de métaux précieux .FTNMX551030 ont perdu 2,2% même si les prix de l'or ont réduit les pertes plus tôt dans la session après avoir chuté de plus de 1%, tandis que les mineurs de métaux industriels .FTNMX551020 ont baissé de 1,8% après que les prix du cuivre aient chuté à leur plus bas niveau en plus de deux semaines. GOL/ MET/L

Les indicateurs économiques pour les entreprises, les consommateurs et les finances publiques britanniques ont montré des signes inquiétants de détérioration avant le budget de la semaine prochaine .

La ministre des Finances Rachel Reeves devrait annoncer des augmentations d'impôts alors que les données publiées vendredi suggèrent que les préoccupations budgétaires pèsent sur l'économie britannique - soulignant son défi de réduire les emprunts sans entraver davantage une croissance déjà faible.

Parmi les valeurs individuelles, le distributeur de mode rapide ASOS ASOS.L a chuté de 5,3 % après que l'entreprise ait annoncé un bénéfice annuel inférieur aux attentes des analystes.

Valeurs associées

ASOS
236,000 GBX LSE -4,45%
BAE SYSTEMS
1 712,250 GBX LSE -2,44%
BARCLAYS
392,050 GBX LSE -1,43%
CAC 40
7 982,65 Pts Euronext Paris +0,02%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 789,00 USD LME +0,05%
DAX
23 091,87 Pts XETRA -0,80%
DIAGEO
1 769,000 GBX LSE +3,81%
FTSE 100
9 539,71 Pts FTSE Indices +0,13%
FTSE 250
21 363,37 Pts FTSE Indices -0,10%
GLENCORE
335,075 GBX LSE -4,00%
Gaz naturel
4,47 USD NYMEX -0,36%
HSBC HLDG
1 040,500 GBX LSE -0,37%
NVIDIA
180,3300 USD NASDAQ -0,17%
Pétrole Brent
62,25 USD Ice Europ -1,49%
Pétrole WTI
57,74 USD Ice Europ -1,70%
RIO TINTO
5 296,000 GBX LSE -0,77%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 036,750 GBX LSE -3,92%
STANDARD CHARTER
1 562,500 GBX LSE -0,79%
STOXX Europe 600
562,10 Pts DJ STOXX -0,33%
UNILEVER
4 584,500 GBX LSE +2,29%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des salariés du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France manifestent près du siège du groupe de presse Les Echos-Le Parisien, le 22 septembre 2025 à Paris, pour protester contre les rumeurs de vente du Parisien au milliardaire conservateur Vincent Bolloré ( AFP / Kiran RIDLEY )
    LVMH renfloue Le Parisien/Aujourd'hui en France à hauteur de 150 millions d'euros
    information fournie par AFP 21.11.2025 19:09 

    Le géant français du luxe LVMH , piloté par le milliardaire Bernard Arnault, a validé vendredi le renflouement du Parisien/Aujourd'hui en France, dont il est propriétaire, à hauteur de 150 millions d'euros, donnant un peu d'air au journal, objet de rumeurs de future ... Lire la suite

  • La CFDT, qui contestait le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour et dénonçait un "plan social déguisé", a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le tribunal judiciaire d'Evry ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Location-gérance: la stratégie de Carrefour confortée par la justice
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:58 

    Carrefour va continuer à transférer des magasins en location-gérance après avoir gagné en justice vendredi contre la CFDT, pour qui cette stratégie s'apparente à un "plan social déguisé". Vent debout contre un "modèle socialement dangereux", la fédération des services ... Lire la suite

  • Ce montage photo montre le maire élu de New York Zohran Mamdani (G) durant la campagne, le 19 octobre 2025 à New York et le président américain Donald Trump (D) à Washington, le 24 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Trump reçoit à la Maison Blanche son farouche adversaire Mamdani
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:56 

    Après une campagne marquée par des échanges acerbes entre les deux hommes, Donald Trump reçoit vendredi à Washington le prochain maire démocrate de New York Zohran Mamdani, devenu un opposant de premier plan. L'élu de 34 ans a déclaré, face à la presse jeudi, qu'il ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine sans élan
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:46 

    La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés. Le CAC 40 est resté stable (+0,02%), en hausse de 1,58 point, à 7.982,65 points. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank