Le FTSE 100 britannique progresse grâce aux valeurs pétrolières et minières, dans un contexte de conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché)

Le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de plus de 1% lundi, soutenu par les valeurs minières et énergétiques, alors que les prix des matières RAW ont continué à augmenter en raison des inquiétudes concernant le choc de l'offre dû au conflit en cours au Moyen-Orient.

L'indice FTSE 100 .FTSE a clôturé en hausse de 1,6%, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a baissé de 0,05%. Cependant, les deux indices sont en voie d'enregistrer des pertes mensuelles importantes.

* Le conflit au Moyen-Orient n'a montré aucun signe d'apaisement, le président Donald Trump ayant averti que les centrales énergétiques et les puits de pétrole de l'Iran seraient anéantis si ce pays n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz, après que Téhéran a qualifié les propositions de paix des États-Unis d'"irréalistes" et a tiré des vagues de missiles sur Israël.

* Rio Tinto RIO.L a augmenté de 3,4% après que le géant minier ait déclaré que les opérations dans trois de ses quatre terminaux portuaires de minerai de fer de Pilbara ont repris après que le cyclone tropical Narelle ait balayé la région de Pilbara en Australie occidentale. Les mineurs de métaux industriels .FTNMX551020 ont augmenté de 2,2%.

* Les valeurs énergétiques .FTNMX601010 ont grimpé de 2,3% pour atteindre un niveau record alors que les prix du pétrole brut sont restés élevés, le Brent se dirigeant vers une hausse mensuelle record. O/R

* Les investisseurs se sont tournés vers les valeurs défensives, poussant le sous-indice des services publics

.FTUB6510 à la hausse de 3,1%, en quête de stabilité.

* Le sous-indice des voyages et des loisirs .FTNMX405010 a baissé de 0,1%, s'apprêtant à subir des pertes mensuelles à deux chiffres, alors que la guerre contre l'Iran a suscité des craintes sur le coût du carburant et perturbé les principales routes aériennes, menaçant ainsi les bénéfices.

* La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, invitera ses homologues du G7 à éviter les mesures unilatérales telles que les nouvelles barrières commerciales pendant la guerre contre l'Iran, car elles pourraient aggraver l'insécurité énergétique et perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales.

* Les approbations de prêts hypothécaires britanniques ont augmenté plus que prévu le mois dernier et le crédit à la consommation a progressé plus rapidement qu'en janvier, ont montré les données de la Banque d'Angleterre lundi, avant un impact potentiel de la hausse des coûts d'emprunt causée par la guerre contre l'Iran.

* Le PIB national du quatrième trimestre et le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de mars seront publiés plus tard cette semaine.