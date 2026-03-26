Le FTSE 100 britannique perd plus de 1 % en raison de l'incertitude qui règne au Moyen-Orient ; les actions de 3i chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour jusqu'à la clôture du marché)

L'indice des actions FTSE 100 de Londres a chuté de plus de 1% jeudi, l'incertitude persistante concernant un cessez-le-feu au Moyen-Orient ayant pesé sur le sentiment, tandis qu'une forte chute des actions de 3i Group a ajouté une pression supplémentaire. Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que la proposition américaine était "unilatérale et injuste", tandis que le président américain Donald Trump a averti que les négociateurs iraniens "feraient mieux d'être sérieux rapidement" ou qu'il n'y aurait "PAS DE RETOUR EN ARRIÈRE". L'indice FTSE 100 .FTSE a clôturé en baisse de 1,3%, mettant fin à une série de deux jours de hausse, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC des valeurs moyennes a reculé de 0,8%.

* les actions de 3i Group III.L ont perdu 17,6 % pour atteindre leur plus bas niveau en deux ans, après que la société de capital-investissement a déclaré que son distributeur discount Action s'attend à une croissance des ventes à périmètre constant comprise entre 4 % et 5 % en 2026, ce qui est globalement similaire à la croissance de 4,9 % qu'il a enregistrée en 2025.

* Les actions mondiales ont reculé jeudi, le prix du pétrole Brent ayant dépassé les 105 dollars le baril. Ce mouvement fait suite à l'annonce du gouvernement iranien selon laquelle il exclut tout dialogue avec Washington, ce qui réduit les attentes d'une fin rapide de la guerre américano-israélienne avec l'Iran, qui dure depuis près d'un mois.

* Environ 90 % des économistes interrogés par Reuters s'attendent désormais à ce que la Banque d'Angleterre maintienne son taux d'intérêt directeur à 3,75 % jusqu'à la fin de l'année, même si les marchés prévoient près de deux ou trois hausses après que les chocs énergétiques dus à la guerre ont provoqué un revirement brutal par rapport au début de l'année, lorsque les investisseurs s'attendaient à des baisses de taux.

* Les perspectives de croissance économique de la Grande-Bretagne cette année ont reçu la plus forte dégradation de toutes les grandes économies dans la mise à jour des prévisions intérimaires de l'OCDE à la suite du conflit au Moyen-Orient.

* Les actions de Next NXT.L ont augmenté de 4,2 % pour atteindre le sommet de l'indice de référence après que le directeur général Simon Wolfson a déclaré que le distributeur de vêtements n'a pas constaté de baisse notable des ventes au Royaume-Uni depuis le début de la guerre à la fin du mois de février.

* Lesactions de Playtech PTEC.L ont chuté de 12,1%, poussant le titre vers le bas de l'indice des moyennes capitalisations, après que la plateforme de jeux en ligne ait manqué les estimations de revenus pour son année fiscale 2025.