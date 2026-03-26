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Le FTSE 100 britannique perd plus de 1 % en raison de l'incertitude qui règne au Moyen-Orient ; les actions de 3i chutent
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 18:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour jusqu'à la clôture du marché)

L'indice des actions FTSE 100 de Londres a chuté de plus de 1% jeudi, l'incertitude persistante concernant un cessez-le-feu au Moyen-Orient ayant pesé sur le sentiment, tandis qu'une forte chute des actions de 3i Group a ajouté une pression supplémentaire. Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que la proposition américaine était "unilatérale et injuste", tandis que le président américain Donald Trump a averti que les négociateurs iraniens "feraient mieux d'être sérieux rapidement" ou qu'il n'y aurait "PAS DE RETOUR EN ARRIÈRE". L'indice FTSE 100 .FTSE a clôturé en baisse de 1,3%, mettant fin à une série de deux jours de hausse, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC des valeurs moyennes a reculé de 0,8%.

* les actions de 3i Group III.L ont perdu 17,6 % pour atteindre leur plus bas niveau en deux ans, après que la société de capital-investissement a déclaré que son distributeur discount Action s'attend à une croissance des ventes à périmètre constant comprise entre 4 % et 5 % en 2026, ce qui est globalement similaire à la croissance de 4,9 % qu'il a enregistrée en 2025.

* Les actions mondiales ont reculé jeudi, le prix du pétrole Brent ayant dépassé les 105 dollars le baril. Ce mouvement fait suite à l'annonce du gouvernement iranien selon laquelle il exclut tout dialogue avec Washington, ce qui réduit les attentes d'une fin rapide de la guerre américano-israélienne avec l'Iran, qui dure depuis près d'un mois.

* Environ 90 % des économistes interrogés par Reuters s'attendent désormais à ce que la Banque d'Angleterre maintienne son taux d'intérêt directeur à 3,75 % jusqu'à la fin de l'année, même si les marchés prévoient près de deux ou trois hausses après que les chocs énergétiques dus à la guerre ont provoqué un revirement brutal par rapport au début de l'année, lorsque les investisseurs s'attendaient à des baisses de taux.

* Les perspectives de croissance économique de la Grande-Bretagne cette année ont reçu la plus forte dégradation de toutes les grandes économies dans la mise à jour des prévisions intérimaires de l'OCDE à la suite du conflit au Moyen-Orient.

* Les actions de Next NXT.L ont augmenté de 4,2 % pour atteindre le sommet de l'indice de référence après que le directeur général Simon Wolfson a déclaré que le distributeur de vêtements n'a pas constaté de baisse notable des ventes au Royaume-Uni depuis le début de la guerre à la fin du mois de février.

* Lesactions de Playtech PTEC.L ont chuté de 12,1%, poussant le titre vers le bas de l'indice des moyennes capitalisations, après que la plateforme de jeux en ligne ait manqué les estimations de revenus pour son année fiscale 2025.

Valeurs associées

3I GROUP
2 298,500 GBX LSE -17,68%
FTSE 100
9 972,17 Pts FTSE Indices -1,33%
FTSE 250
21 296,07 Pts FTSE Indices -0,84%
NEXT
12 625,000 GBX LSE +4,90%
Or
4 385,01 USD Six - Forex 1 -3,04%
PLAYTECH
316,000 GBX LSE -11,73%
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