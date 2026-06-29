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Le fret aérien accélère en mai, porté par l'Asie et l'Amérique du Nord
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 15:22

L'association du transport aérien international (IATA) met en avant une demande mondiale solide, soutenue par la progression du commerce et de l'activité manufacturière, même si les tensions géopolitiques continuent de peser sur certaines régions.

L'Association du transport aérien international (IATA) annonce une hausse de 6% de la demande mondiale de fret aérien en mai 2026 sur un an, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), tandis que les capacités disponibles (ACTK) ont progressé de 1,9%.

Dans le détail, l'Afrique ( 13,3%), l'Amérique du Nord ( 10,5%), l'Asie-Pacifique ( 8%) et l'Europe ( 6,7%) ont enregistré les meilleures performances, alors que le Moyen-Orient a vu sa demande reculer de 8,9% en raison des conséquences du conflit régional.

L'IATA souligne que le commerce mondial a progressé de 5% sur un an, prolongeant 25 mois consécutifs de croissance, tandis que l'activité manufacturière est restée favorable. Les prix du kérosène ont reculé de 16,3% sur un mois, mais demeurent 93,5% supérieurs à leur niveau d'il y a un an.

Willie Walsh, directeur général de l'IATA, estime que "la solide demande et la résilience des compagnies aériennes sont évidentes", tout en appelant à la prudence face aux incertitudes persistantes au Moyen-Orient. Les liaisons Asie-Amérique du Nord ( 19,9%) ont affiché la plus forte croissance, tandis que les corridors impliquant le Moyen-Orient sont restés fortement perturbés.

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