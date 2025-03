Le français Schneider Electric veut investir 700 millions de dollars aux Etats-Unis dans l'IA et l'énergie

( AFP / JADE GAO )

Le géant français des équipements électriques Schneider Electric prévoit d'ici à 2027 d'investir dans l'intelligence artificielle (IA) et l'énergie "plus de 700 millions de dollars aux États-Unis", principal vivier de croissance du groupe industriel, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

L'entreprise, qui réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires outre-Atlantique, entend "soutenir l'accent mis par le pays sur le renforcement de l'infrastructure énergétique nationale pour favoriser la croissance de l'IA, dynamiser la production nationale et renforcer la sécurité énergétique".

L'investissement américain du groupe "devrait dépasser le milliard de dollars au cours de cette décennie, en plus des 440 millions de dollars déjà annoncés depuis 2020 pour y renforcer sa chaîne d'approvisionnement", poursuit l'entreprise dans son communiqué.

Le groupe, qui se veut "leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation", assure que ce projet "devrait permettre de créer plus de 1.000 nouveaux emplois" sur place, où Schneider Electric, présent depuis 135 ans, emploie déjà "plus de 21.000 personnes".

L'entreprise précise qu'elle entend "embaucher davantage de vétérans et de militaires américains à la retraite".

Cette annonce survient dans le contexte des droits de douane "réciproques" que le président américain Donald Trump a promis d'infliger tous azimuts aux partenaires commerciaux des Etats-Unis, dans l'espoir notamment de créer un appel d'air pour les investisseurs étrangers.

La décision de réaliser cet investissement "souligne notre engagement indéfectible envers l'industrie manufacturière américaine" et "notre conviction inébranlable que l'emploi et l'innovation technologique vont de pair", a déclaré Aamir Paul, chef des opérations de Schneider Electric en Amérique du Nord, cité dans le communiqué.

"Nous sommes à un tournant pour les secteurs technologique et industriel aux États-Unis, portés par une croissance incroyable de l'IA et une demande énergétique sans précédent", a-t-il ajouté.

Les services dédiés aux centres de données constituent l'une des principales perspectives de croissance pour Schneider Electric. Ces activités sont en plein essor pour faire face aux appétits énergétiques exponentiels de l'IA, tant pour le groupe français que pour l'ensemble du secteur.

Schneider Electric fabrique des équipements électriques qui permettent de faire des économies d'énergie et produit aussi des logiciels pour optimiser la consommation électrique des bâtiments.