Le Français Demeter lève 100M€ pour un fonds d'infrastructures dédié à l'efficacité énergétique

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Demeter vient de réaliser le premier closing du Climate Infrastructure Fund, son nouveau fonds infrastructure dédié aux projets d’efficacité énergétique. Il a levé 100 millions d'euros, avec comme objectif final 300 millions d'euros. On retrouve parmi les investisseurs Pro BTP, la Banque des Territoires, ou encore Ademe Investissement.

Il s’agit du troisième fonds infrastructure géré par Demeter. Il est classé article 9 selon la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). La direction de la gestion du fonds a été confiée à Philippe Detours. Il interviendra dans des sociétés d'efficience énergétique industrielle et des projets d'efficience énergétiques (bâtiments, stockage d'énergie...) via de l'equity et du quasi-equity. Il sera conseillé par Carbon4 dans l'analyse pré et post-investissement ainsi que le suivi.