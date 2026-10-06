Le français BPCE acquiert une participation de 7% dans la banque espagnole Sabadell

Le groupe bancaire français BPCE a acquis une participation d'environ 7% dans la banque espagnole Sabadell SABE.MC par le biais d'achats sur le marché et d'instruments financiers, avec l'intention de devenir un actionnaire à long terme, ont annoncé mardi les deux établissements.

Les deux entreprises n'ont pas divulgué la valeur de la transaction, mais aux cours actuels du marché, une participation de 7% dans Sabadell est évaluée à environ 1,19 milliard d'euros.

BPCE a l'intention de demander à être représenté au conseil d'administration de Sabadell et ne prévoit pas que sa participation dépasse 9,9%, selon un communiqué conjoint.

Cette acquisition intervient alors que la quatrième banque espagnole en termes de capitalisation boursière se concentre sur une stratégie autonome, après avoir cédé TSB au Royaume-Uni et repoussé l'année dernière une OPA hostile lancée par son principal concurrent national, BBVA BBVA.MC , qui a finalement échoué.

Avec le soutien de Sabadell, BPCE entamera des discussions avec les régulateurs espagnols et européens concernant la nomination d'un administrateur, sous réserve des autorisations nécessaires.

(Par Jesús Aguado; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)