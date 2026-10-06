 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le français BPCE acquiert une participation de 7% dans la banque espagnole Sabadell
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 08:48

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe bancaire français BPCE a acquis une participation d'environ 7% dans la banque espagnole Sabadell SABE.MC par le biais d'achats sur le marché et d'instruments financiers, avec l'intention de devenir un actionnaire à long terme, ont annoncé mardi les deux établissements.

Les deux entreprises n'ont pas divulgué la valeur de la transaction, mais aux cours actuels du marché, une participation de 7% dans Sabadell est évaluée à environ 1,19 milliard d'euros.

BPCE a l'intention de demander à être représenté au conseil d'administration de Sabadell et ne prévoit pas que sa participation dépasse 9,9%, selon un communiqué conjoint.

Cette acquisition intervient alors que la quatrième banque espagnole en termes de capitalisation boursière se concentre sur une stratégie autonome, après avoir cédé TSB au Royaume-Uni et repoussé l'année dernière une OPA hostile lancée par son principal concurrent national, BBVA BBVA.MC , qui a finalement échoué.

Avec le soutien de Sabadell, BPCE entamera des discussions avec les régulateurs espagnols et européens concernant la nomination d'un administrateur, sous réserve des autorisations nécessaires.

(Par Jesús Aguado; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
BBVA
24,2400 EUR Sibe +1,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo du groupe bancaire français BPCE à Paris
    Le français BPCE acquiert une participation de 7% dans la banque espagnole Sabadell
    information fournie par Reuters 06.10.2026 09:12 

    Le ‌groupe bancaire français BPCE a acquis une ​participation d'environ 7% dans la banque espagnole Sabadell par le biais d'achats sur le marché ​et d'instruments financiers, avec l'intention de devenir un actionnaire à ​long terme, ont annoncé ⁠mardi les deux ... Lire la suite

  • Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF
    Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF
    information fournie par Boursorama 06.10.2026 08:59 

    Au cours des dernières années, ils se sont progrssivement imposés dans le paysage de l'investissement français, notamment via les influenceurs finances : les ETF. Simples, accessibles, diversifiés, ils représentent l'outil idéal pour se lancer dans l'investissement ... Lire la suite

  • Depuis que le litre de gazole a franchi la barre des 2 euros en mars, les Français ont tendance à délaisser leur voiture et trouvent d'autres solutions pour se déplacer ( AFP / Fred TANNEAU )
    Train, bus, covoiturage: les solutions face à la hantise de la pompe à essence
    information fournie par AFP 06.10.2026 08:58 

    Depuis que le litre de gazole a franchi la barre des 2 euros en mars, les Français ont tendance à délaisser leur voiture et trouvent d'autres solutions pour se déplacer. Ceux qui le peuvent achètent une voiture électrique, choisissent les transports en commun lorsqu'ils ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.10.2026 08:57 

    * RENAULT RENA.PA a annoncé lundi soir la nomination de Carine Damois au poste de directrice financière du groupe, succédant à Duncan Minto. * L'ORÉAL OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options face aux risques juridiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,66 -0,56%
HAFFNER ENERGY
0,795 +1,40%
CAC 40
7 871,27 +0,47%
SCHNEIDER ELECTRIC
268,4 -1,61%
2CRSI
27,68 +2,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank