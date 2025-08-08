Le franc suisse recule face au dollar après une taxe douanière américaine sur l'or

(AOF) - Selon le Financial Times, dans une lettre datée du 31 juillet dernier, les douanes américaines ont indiqué à la Suisse que les importations vers les États-Unis de lingots d’or de 1 kg et de 100 onces seraient soumis à des droits de douanes de 39%. Cette décision devrait porter un nouveau coup dur à l’économie suisse alors que le pays n’a pas encore trouvé un accord commercial avec les États-Unis.

Si le prix du métal précieux a poursuivi sa hausse après ces annonces, sur le marché des devises, le franc suisse s'est quant à lui logiquement affaibli. Vers 16h30, il reculait de 0,18 % face au billet vert et se négociait à 1,2485 dollar.