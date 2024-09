Le franc suisse en léger recul avant la BNS

(AOF) - Le franc suisse cède 0,15% à 1,0602 euro ce mardi vers 17h25. La banque nationale suisse livrera jeudi sa décision de politique monétaire. "Nous pensons que la BNS réduira ses taux de 25 points de base afin d'empêcher le franc suisse de continuer à s'apprécier par rapport à l'euro", plaide Martina Honegger-Romahn, gérante obligataire senior Suisse chez AllianzGI."La vraie question est de savoir quand elle décidera d'arrêter les baisses de taux et de recourir à des méthodes non conventionnelles pour stabiliser l'économie", ajoute la gérante.

