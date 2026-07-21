Le fournisseur du secteur de la défense V2X en hausse alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 juillet - ** Le titre de V2X Inc VVX.N , entreprise du secteur aérospatial et de la défense, a progressé de 5 % avant l'ouverture mardi, à 79,99 dollars, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY dans le courant de la semaine ** VVX remplacera Avanos Medical AVNS.N dans l’indice SPCY avant l’ouverture vendredi 24 juillet, ont annoncé les indices S&P Dow Jones ** Le fabricant de dispositifs médicaux AVNS va être délisté par American Industrial Partners dans le cadre d’une opération de 1,27 milliard de dollars
** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 2,7 millions d’actions VVX, ce qui correspondrait à près de 5 jours de demande d’achat
** VVX, dont le siège se trouve à Reston, en Virginie, compte environ 31,3 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 2,4 milliards de dollars
** Depuis le début de l’année jusqu’à lundi, l’action a progressé de 40 %
** Sur les 12 analystes, les recommandations se répartissent comme suit: 8 « achat fort » ou « achat », 2 « conserver » et 2 « vendre »; l'objectif de cours médian est de 80 dollars, selon les données de LSEG
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