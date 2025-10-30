Le fournisseur de matériel de défense L3Harris relève ses prévisions annuelles en raison d'une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de défense américaine L3Harris Technologies LHX.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices jeudi, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour les bénéfices du troisième trimestre, aidée par une forte demande sur fond de tensions géopolitiques croissantes.

L3Harris et ses concurrents ont bénéficié de l'augmentation mondiale des dépenses de défense dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et des tensions persistantes au Moyen-Orient.

L'entreprise, connue pour ses systèmes de communication militaires et ses intercepteurs de missiles, prévoit un chiffre d'affaires annuel de 22 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 21,75 milliards de dollars.

Elle a relevé sa prévision de bénéfice annuel à une fourchette de 10,50 à 10,70 dollars par action, contre une prévision précédente de 10,40 à 10,60 dollars par action.

Les actions de L3Harris ont augmenté d'environ 1 % sur le marché d'avant-Bourse après la publication des résultats.

Le bénéfice de la société s'est élevé à 2,70 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les attentes moyennes des analystes qui étaient de 2,58 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel a atteint 5,66 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,52 milliards de dollars.