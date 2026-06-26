Le fournisseur de données financières FactSet s'apprête à terminer la semaine en beauté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** L'action du fournisseur de données financières FactSet FDS.N bondit de 9,6 % à 228,94 dollars, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 1er juin

** Le titre devrait mettre fin à une série de six séances consécutives de baisse si ces gains se confirment; il figure parmi les valeurs les plus performantes du S&P 500 ce vendredi ** L'action FDS a connu des difficultés cette année en raison des craintes de perturbation des modèles économiques et des valorisations par l'IA ** La hausse de vendredi intervient alors que les investisseurs se sont tournés vers les valeurs du secteur des logiciels, plusieurs titres de ce secteur figurant parmi les meilleures performances de l’indice S&P 500 ce jour-là

** Sur 20 courtiers, 3 recommandent d’"acheter" l’action, 11 de la "conserver" et 6 de la "vendre" ou moins; objectif de cours médian: 240 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action FDS affichait une baisse de 28% depuis le début de l’année