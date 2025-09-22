 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fournisseur de données financières FactSet progresse après qu'UBS l'a relevé à "acheter"
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 18:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions du fournisseur de données financières FactSet FDS.N augmentent de 3,2% à 298,29 dollars après qu'UBS ait relevé le titre de "neutre" à "achat"

** La société de courtage estime que FDS et le secteur des services d'information dans son ensemble ont été pris dans un thème négatif de perturbation de l'IA, ce qui pèse sur leurs multiples

** Le marché n'apprécie pas pleinement la solidité des offres de FDS dans un secteur qui évolue lentement - société de courtage

** UBS s'attend à ce que la croissance de la valeur des abonnements annuels à court terme continue de s'accélérer, ce qui devrait faire grimper les actions

** Deux des 21 courtiers évaluent l'action à "acheter", 13 à "conserver" et six à "vendre" ou moins; avec un PT médian de 329,50 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action FDS a baissé de 39,8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

FACTSET RESH SYS
295,733 USD NYSE +2,33%
© 2025 Thomson Reuters.

