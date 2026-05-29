Le fournisseur de centres de données Forgent progresse après une cession de titres de 2 milliards de dollars par un fonds de capital-investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** Les actions de Forgent Power Solutions FPS.N ont progressé de 0,3% à 47,70 $ lors des échanges avant l'ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 2 milliards de dollars. ** La société FPS, basée dans le Minnesota et spécialisée dans la fabrication d'équipements de distribution électrique destinés aux centres de données, a annoncé jeudi soir environ 42,28 millions d'actions au prix de 47 dollars.

** Le prix de l'offre représente une décote de 1,2% par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 47,56 $.

** La société de capital-investissement Neos Partners a vendu environ 28,54 millions d'actions, et FPS utilisera le produit net tiré de la vente d'environ 13,74 millions d'actions pour racheter indirectement des actions à Neos. ** La société avait dévoilé mardi soir une offre de 35 millions d'actions.

** Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs de file. ** FPS est entrée en Bourse en février lors d'une introduction en bourse au prix de 27 $.

** 8 analystes sur 9 attribuent à l'action la note "fortement recommandé à l'achat" ou "achat", 1 "conserver"; objectif de cours médian de 57 $, selon les données de LSEG.