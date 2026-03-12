Le fournisseur d'outils de fabrication de puces KLA annonce un rachat d'actions supplémentaire de 7 milliards de dollars et une augmentation du dividende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le fournisseur d'outils de fabrication de puces KLA Corp KLAC.O a annoncé jeudi un nouveau programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars et une augmentation de 21% de son dividende trimestriel, tout en réaffirmant ses prévisions pour le trimestre en cours.

Ce rachat, dont le calendrier n'est pas précisé, s'ajoute à l'autorisation de rachat d'actions existante de la société, qui s'élevait à 3,94 milliards de dollars au 31 décembre 2025.

Les actions de KLA ont augmenté de plus de 20 % cette année, après un bond de près de 93 % l'année dernière, grâce à des investissements incessants dans l'infrastructure des centres de données pour les technologies d'intelligence artificielle et les puces qui les alimentent.

Les fabricants de puces ont augmenté leurs commandes d'outils de fabrication de semi-conducteurs de KLA utilisés dans la fabrication de processeurs d'intelligence artificielle et de puces de mémoire, ce qui a permis à KLA de dépasser les attentes de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du deuxième trimestre en janvier.

La société a déclaré jeudi qu'elle augmentait son dividende trimestriel de 1,90 $ à 2,30 $ par action.

En outre, elle a maintenu ses prévisions pour le trimestre de mars, avec un chiffre d'affaires attendu de 3,35 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars, et un bénéfice ajusté par action de 9,08 dollars, plus ou moins 78 cents.

Les produits et services de KLA sont des "facilitateurs clés de l'écosystème de l'IA et restent en bonne voie pour continuer à offrir une surperformance durable sur le marché au cours des prochaines années", a déclaré Rick Wallace, directeur général de KLA, dans un communiqué.

Le développement rapide de l'infrastructure de l'IA - un des principaux moteurs de KLA - a absorbé une grande partie de l'offre mondiale de puces mémoire, ce qui a stimulé l'expansion des capacités de production et favorisé les ventes de l'entreprise.