Le fournisseur d'énergie Eversource revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel en raison de la baisse des tarifs

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Eversource Energy ES.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel mercredi, en raison des perspectives de baisse des tarifs de l'électricité en Nouvelle-Angleterre et de l'approbation définitive de la vente de son activité de distribution d'eau.

L'action de la société a chuté de 1,6 % après la clôture.

La société a déclaré que son bénéfice annuel serait affecté par la décision de la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) de baisser les tarifs de l'électricité en Nouvelle-Angleterre.

Le directeur général Joe Nolan a qualifié cette décision d'"arbitraire et erronée", soulignant qu'elle intervient alors que la Nouvelle-Angleterre a besoin d'investissements importants pour augmenter sa production d'électricité.

Les services publics réglementés comme Eversource ont déposé des demandes d'augmentation des tarifs, invoquant la nécessité d'investir dans les infrastructures alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à des conditions météorologiques extrêmes et à une demande croissante liée à l'électrification de l'industrie et à l'expansion des centres de données.

La prolifération rapide des centres de données a entraîné une hausse des prix de l'électricité dans une grande partie du pays.

"Eversource continuera à mener avec vigueur toutes les actions contre les décisions punitives imposées par nos régulateurs qui compromettent notre capacité à mener à bien ce travail essentiel pour nos clients", a déclaré Joe Nolan.

Les prévisions ont également été révisées après l'approbation de la vente, pour 2,4 milliards de dollars de son activité de distribution d'eau, annoncée en 2025. La transaction a rencontré des obstacles réglementaires avant d'être finalement autorisée plus tôt cette année.

Eversource dessert environ 4,6 millions de clients dans le nord-est des États-Unis.

Le service public prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté compris entre 4,57 dollars par action et 4 ,72 dollars par action, dont la valeur médiane est inférieure aux prévisions des analystes, qui s'élevaient à 4,68 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Il avait précédemment prévu un bénéfice compris entre 4,80 $ et 4,95 $ par action.

Au premier trimestre , son bénéfice net s'est établi à 606,8 millions de dollars, soit 1,61 dollar par action, contre 550,8 millions de dollars, soit 1,50 dollar par action, un an plus tôt.

La hausse des bénéfices trimestriels s'explique par des taux de distribution plus élevés dans ses segments de l'électricité et du gaz naturel.