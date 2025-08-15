information fournie par Reuters • 15/08/2025 à 19:12

Le Forum économique mondial nomme Larry Fink, de BlackRock, et André Hoffmann, de Roche, coprésidents par intérim

Le Forum économique mondial a annoncé vendredi qu'il avait nommé le directeur général de BlackRock

BLK.N , Larry Fink, et le vice-président de Roche Holding

ROG.S , André Hoffmann, coprésidents intérimaires de son conseil d'administration.