Le Forum économique mondial nomme Larry Fink, de BlackRock, et André Hoffmann, de Roche, coprésidents par intérim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Forum économique mondial a annoncé vendredi qu'il avait nommé le directeur général de BlackRock
BLK.N , Larry Fink, et le vice-président de Roche Holding
ROG.S , André Hoffmann, coprésidents intérimaires de son conseil d'administration.
