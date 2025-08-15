Le Forum économique mondial ne trouve aucune preuve d'actes répréhensibles de la part du fondateur Klaus Schwab

Le Forum économique mondial a déclaré vendredi que son conseil d'administration avait terminé son enquête sur les allégations concernant le fondateur du WEF, Klaus Schwab, et qu'il n'y avait "aucune preuve d'actes répréhensibles importants" de sa part.

Le Forum économique mondial avait lancé une enquête sur Klaus Schwab en avril, à la suite d'une lettre d'un dénonciateur faisant état d'une mauvaise conduite de sa part. L'annonce de l'enquête est intervenue après que Klaus Schwab a déclaré qu'il démissionnait de son poste de président en avril, sans en préciser la raison.

L'organisation basée à Genève a également indiqué qu'elle avait nommé le directeur général de BlackRock BLK.N , Larry Fink, et le vice-président de Roche Holding ROG.S , André Hoffmann, comme coprésidents intérimaires de son conseil d'administration.