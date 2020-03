Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds stratégique de participations (FSP) entre au capital de Valeo Reuters • 25/03/2020 à 08:54









PARIS, 25 mars (Reuters) - Le Fonds stratégique de participations (FSP) a annoncé mercredi être entré au capital de Valeo VLOF.PA et détenir 4% du capital et des droits de vote de l'équipementier automobile. "Cet investissement a été construit progressivement à partir de 2019", a précisé le fonds dans un communiqué. Valeo avait annoncé auparavant avoir décidé à l'unanimité de coopter le FSP en qualité d'administrateur. (Blandine Henault)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -3.78%