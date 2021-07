Paris, le 8 juillet 2021 - Après le succès de la création de METEX NØØVISTA et de ses premières capacités de production industrielles en Moselle, initié dès 2018, le fonds SPI devient l'actionnaire de référence de METEX. Apportant le produit de la cession de ses titres de NØØVISTA (31,5 M€) et une souscription complémentaire de 15 M€, le fonds SPI contribue ainsi à hauteur de 46,5 M€ à la levée de fonds de 56,6 M€ réalisée ce jour par METEX. L'opération permettra notamment d'accompagner l'évolution du site de production d'acides aminés par fermentation d'Amiens, d'une capacité actuelle de plus de 100 000 t/an, récemment acheté au groupe japonais Ajinomoto pour en faire un site de référence des biotechnologies industrielles en Europe. A l'issue de l'opération, METEX dispose d'un actionnariat solide et stable et des moyens nécessaires à la concrétisation de sa trajectoire industrielle, avec deux sites de production complémentaires en France. METEX et SPI réaffirment ainsi la contribution décisive des biotechnologies industrielles à la construction d'une industrie ancrée dans les territoires, respectueuse de l'environnement et offrant des alternatives aux productions pétro-sourcées.