Le fonds spéculatif Millennium vend une participation de 15 % à des investisseurs sélectionnés, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Millennium Management a vendu une participation de 15 % à un groupe comprenant certains de ses plus grands investisseurs institutionnels, a rapporté le Financial Times lundi, citant un courriel adressé au personnel.

