Le fonds spéculatif Millennium vend une participation de 15 % à des investisseurs sélectionnés, selon le Financial Times

Millennium Management a vendu une participation de 15 % à un groupe comprenant certains de ses plus grands investisseurs institutionnels, a rapporté le Financial Times lundi, citant un courriel adressé au personnel.