Le fonds spéculatif Elliott affiche une hausse inférieure à 2 % jusqu'en septembre, selon le WSJ

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Elliott Investment Management a affiché des rendements stables au troisième trimestre et a enregistré une hausse inférieure à 2 % au cours des neuf premiers mois de 2026, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant une lettre aux investisseurs consultée par le journal.

Fondé en 1977 par le milliardaire américain Paul Singer, l'investisseur activiste Elliott a pris des positions importantes dans des entreprises telles que PepsiCo

PEP.O et Synopsys SNPS.O , afin de les inciter à améliorer leurs performances.

* La société, dont les actifs s’élèvent à 80 milliards de dollars, a déclaré que "à l’heure actuelle, pratiquement toutes les sonnettes d’alarme annonçant l’arrivée d’un marché baissier important retentissent", selon la lettre

* La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles

* Elliott a cité le trading d’options "zero-day" et les "meme stocks" parmi les distorsions du marché qui, selon elle, s’apparentent davantage au jeu qu’à l’investissement, a rapporté le Journal

* Un recul des prévisions d’investissement dans l’IA pourrait contribuer à déclencher une forte baisse du marché, a ajouté Elliott, selon l’article