15/12/2025

Le fonds souverain saoudien annonce que JLL va acquérir une participation "significative" dans FMTECH

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain saoudien PIF a déclaré lundi que la société immobilière mondiale Jones Lang LaSalle JLL.N va acquérir une participation significative dans sa filiale Saudi Facility Management Company (FMTECH).

Le PIF conservera une participation majoritaire dans FMTECH, a-t-il précisé.