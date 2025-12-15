 Aller au contenu principal
Le fonds souverain saoudien annonce que JLL va acquérir une participation "significative" dans FMTECH
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 16:58

Le fonds souverain saoudien PIF a déclaré lundi que la société immobilière mondiale Jones Lang LaSalle JLL.N va acquérir une participation significative dans sa filiale Saudi Facility Management Company (FMTECH).

Le PIF conservera une participation majoritaire dans FMTECH, a-t-il précisé.

Valeurs associées

JONES LANG LASAL
328,505 USD NYSE -1,84%
