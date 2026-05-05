Le fonds souverain norvégien pas à la hauteur de ses ambitions climatiques, selon une ONG

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, semble moins pressé à réclamer des entreprises dans lesquelles il investit se désengage un l'engagement actif en faveur de la lutte contre le changement climatique, malgré ses ambitions déclarées en la matière, dit une ONG mardi.

Depuis 2022, l'objectif affiché de ce fonds, qui gère 2.200 milliards de dollars (1.883 milliards d'euros) d'actifs, est de voir toutes les entreprises dans lesquelles il a investi - soit quelque 7.200 à travers le monde - atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, conformément à l'Accord de Paris sur le climat.

Pour y parvenir, Norges Bank Investment Management (NBIM), le gestionnaire du fonds, fixe des objectifs en matière de changement climatique aux conseils d'administration, vote sur cette question lors des assemblées générales annuelles et peut se désengager si les entreprises n'agit pas dans le sens voulu..

Mais selon un rapport de l'organisation non gouvernementale (ONG) écologiste Framtiden i Vaare Hender (L'avenir entre nos mains), le fonds n'est pas à la hauteur de ses ambitions en matière de réponse au changement climatique.

Le rapport a analysé le bilan des votes du fonds l'année dernière, portant sur 23 votes prioritaires concernant 12 développeurs en amont du secteur pétrolier et gazier, tels que BP BP.L , Shell SHEL.L , Petrobras PETR3.SA , Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N , qui augmentent leur production de pétrole et de gaz.

L'ONG que NBIM n'a manifesté son désaccord avec la direction que dans trois cas, en votant contre la réélection des administrateurs de Petrobras, ExxonMobil et Chevron.

"Le bilan de vote de NBIM pour 2025 révèle un manque d'engagement préoccupant de la part du plus grand détenteur d'actifs au monde face à un risque financier majeur : le risque climatique", a déclaré Lucy Brooks, conseillère en finance durable du groupe.

"Son dernier vote démontre que son retrait de l'engagement actif (en faveur du climat) risque de devenir permanent", a-t-elle ajouté.

Lucy Brooks a notamment cité en exemple l'assemblée générale annuelle de BP en avril : "À trois reprises, NBIM a choisi de protéger la position du conseil d'administration de BP plutôt que de se joindre à la majorité ou à une importante minorité d'investisseurs exigeant une meilleure divulgation et un meilleur contrôle de leur stratégie en matière de combustibles fossiles".

Le fonds a déclaré qu'il continuait d'attendre des entreprises présentes dans son portefeuille qu'elles alignent leurs activités sur une trajectoire de zéro émission nette et qu'elles publient des plans de transition crédibles, assortis d’échéances.

"Au coeur de nos efforts se trouve notre engagement à soutenir et à inciter les entreprises de notre portefeuille à faire évoluer leurs modèles économiques vers la neutralité carbone d'ici 2050. Ce travail est en cours", a déclaré le fonds dans un communiqué adressé à Reuters.

"Le vote est l'un des nombreux outils dont nous disposons", a-t-il ajouté. "'Nous dialoguons directement et de manière approfondie avec les entreprises de notre portefeuille – y compris les plus gros émetteurs – dans le cadre d'un dialogue bilatéral fondé sur nos attentes en matière de climat."

Le fonds avait précédemment déclaré qu'il maintenait la pression sur les entreprises pour qu'elles réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre à zéro net d'ici 2050 "car le risque climatique est un risque financier".

(Rédigé par Gwladys Fouche à Oslo ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)