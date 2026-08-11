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Le fonds souverain norvégien dévoile une participation de 1,22 milliard de dollars dans SpaceX
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 22:52
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Le fonds souverain norvégien, qui gère 2 300 milliards de dollars d'actifs, détenait au 30 juin 0,05% de SpaceX, une participation valorisée à 1,22 milliard de dollars. Cette position, révélée pour la première fois dans une mise à jour de son portefeuille, reste limitée par rapport à ses principaux investissements technologiques. Le fonds possède en moyenne 1,5% des sociétés cotées mondiales et détient environ 7 100 entreprises, ainsi que des actifs immobiliers et des projets d'énergies renouvelables.

Ses principales positions technologiques comprennent 1,28% de Nvidia, valorisés à 62 milliards de dollars, 1,24% d'Apple pour 52 milliards et 1,17% d'Alphabet pour 50 milliards. Il détient également 1,27% de Microsoft, représentant 35 milliards de dollars, et 1,7% de Taiwan Semiconductor Manufacturing pour 34 milliards. Alimenté par les revenus pétroliers et gaziers de la Norvège, le fonds est présenté comme le premier investisseur individuel à l'échelle mondiale.

L'action SpaceX avait fortement progressé après son introduction en Bourse record fin juin, avant de nettement reculer face aux interrogations sur une valorisation équivalente à 77 fois le chiffre d'affaires attendu. Elon Musk conserve plus de 80% des droits de vote et occupe simultanément les fonctions de président, directeur général et directeur technologique, alimentant les questions sur la gouvernance et les droits des actionnaires indépendants. Le fonds norvégien doit publier mercredi à 8h00 GMT ses résultats du premier semestre.

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