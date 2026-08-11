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Le fonds souverain norvégien détient une participation de 1,2 milliard de dollars dans SpaceX
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 21:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les actions technologiques du fonds au paragraphe 3, ainsi que des informations contextuelles aux paragraphes 6 à 8) par Gwladys Fouche

Le fonds souverain norvégien, d'une valeur de 2 300 milliards de dollars et le plus important au monde, détenait au 30 juin une participation de 0,05% dans SpaceX SPCX.O , d'une valeur de 1,22 milliard de dollars, a-t-il révélé pour la première fois mardi, dans une liste actualisée de ses participations.

La participation du fonds dans SpaceX est modeste par rapport aux autres titres technologiques qu’il détient.

Il détenait une participation de 1,28%, d’une valeur de 62 milliards de dollars, dans Nvidia NVDA.O , une participation de 1,24%, d’une valeur de 52 milliards de dollars, dans Apple

AAPL.O , une participation de 1,17%, d’une valeur de 50 milliards de dollars, dans Alphabet GOOGL.O , une participation de 1,27%, d’une valeur de 35 milliards de dollars, dans Microsoft MSFT.O et une participation de 1,7%, d’une valeur de 34 milliards de dollars, dans Taiwan Semiconductor Manufacturing

2330.TW , selon les données du fonds.

Gérant les recettes de l'État norvégien issues de la production de pétrole et de gaz, le fonds détient en moyenne 1,5% de l'ensemble des sociétés cotées dans le monde, ce qui en fait le plus grand investisseur individuel au monde.

Au total, le fonds est investi dans quelque 7 100 entreprises à travers le monde. Il investit également dans des actions, l’immobilier et des projets liés aux énergies renouvelables.

L’action SpaceX a connu une forte hausse à la suite de son introduction en bourse record fin juin, suivie d’un repli brutal , les investisseurs s’interrogeant sur le bien-fondé d’une valorisation élevée, à 77 fois le chiffre d’affaires prévisionnel.

Le fondateur, Elon Musk, détient plus de 80% des droits de vote et cumule les fonctions de président, de directeur général et de directeur technique, ce qui soulève des questions quant à la gouvernance de l’entreprise et aux droits des actionnaires indépendants tels que le fonds.

Le fonds souverain norvégien tiendra une conférence de presse mercredi à 08h00 GMT pour présenter ses résultats semestriels.

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2 commentaires

  • 11 août 23:24

    Tu croyais qu'ils étaient bénévoles peut-être ? Trop fort ...

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