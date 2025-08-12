 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fonds souverain norvégien dégage un bénéfice semestriel de 58,7 milliards d'euros
information fournie par AOF 12/08/2025 à 09:05

(AOF) - Le fonds souverain norvégien, le plus grand du monde, dont le but est de gérer les revenus liés au pétrole et au gaz, a dégagé un bénéfice semestriel de 698 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 58,7 milliards d’euros. Nicolai Tangen, le directeur général de Norges Bank Investment Management, explique que « ce résultat est dû aux bons rendements des marchés boursiers, notamment du secteur financier ».

Au 30 juin 2025, le fonds avait une valeur de 19 586 milliards de couronnes, soit 1 646,61 milliards d'euros, et 70,6 % de ce fonds est investi en actions, 27,1 % en titres à revenu fixe, 1,9 % en immobilier non coté et 0,4 % en infrastructures d'énergies renouvelables non cotées.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

