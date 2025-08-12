Le fonds souverain norvégien dégage un bénéfice semestriel de 58,7 milliards d'euros

(AOF) - Le fonds souverain norvégien, le plus grand du monde, dont le but est de gérer les revenus liés au pétrole et au gaz, a dégagé un bénéfice semestriel de 698 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 58,7 milliards d’euros. Nicolai Tangen, le directeur général de Norges Bank Investment Management, explique que « ce résultat est dû aux bons rendements des marchés boursiers, notamment du secteur financier ».

Au 30 juin 2025, le fonds avait une valeur de 19 586 milliards de couronnes, soit 1 646,61 milliards d'euros, et 70,6 % de ce fonds est investi en actions, 27,1 % en titres à revenu fixe, 1,9 % en immobilier non coté et 0,4 % en infrastructures d'énergies renouvelables non cotées.