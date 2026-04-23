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Le fonds souverain norvégien annonce une perte de $68 mds au T1, avec la chute des valeurs tech
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 12:15

Le fonds souverain norvégien, le plus important du monde avec une valeur de 2.200 milliards de dollars (1.880 milliards d'euros), a annoncé jeudi une perte de 636 milliards de couronnes norvégiennes (68,44 milliards de dollars) au premier trimestre, la guerre au Moyen-Orient ayant pesé sur les marchés boursiers mondiaux.

Norges Bank Investment Management (NBIM), dont la moitié des actifs sont aux États-Unis, a affiché un rendement négatif de 1,9% pour la période de janvier à mars, surpassant son indice de référence de 0,01 point de pourcentage.

"Ce résultat reflète un trimestre marqué par des conditions de marché difficiles", a déclaré le directeur général adjoint de NBIM Trond Grande dans un communiqué.

"Nous avons constaté un impact limité sur les titres à revenu fixe et l'immobilier, mais c'est la baisse des actions, en particulier parmi les grandes entreprises technologiques américaines, qui a déterminé le résultat", a-t-il ajouté.

La guerre, déclenchée le 28 février par les États-Unis et Israël avec des frappes coordonnées contre l'Iran, a entraîné la plus forte baisse trimestrielle de l'indice boursier S&P 500

.SPX depuis 2022, bien que les marchés se soient depuis redressés.

Le rendement des investissements en actions du fonds s'est établi à -2,6%, les titres à revenu fixe ont baissé de 0,2%, l'immobilier non coté a progressé de 1,2% et les infrastructures d'énergie renouvelable non cotées ont reculé de 1,9%, a-t-il indiqué.

Le fonds, propriétaire d'actions de plus de 7.000 entreprises à travers le monde, détenait ses principales participations dans Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O et Microsoft

MSFT.O au début de l'année 2026, selon ses dernières informations publiées.

L'année dernière, le fonds a enregistré une perte de 415 milliards de couronnes au premier trimestre, les actions technologiques en baisse ayant alors également pesé sur les rendements, soulignant à quel point même un portefeuille diversifié peut être influencé par les fluctuations des grandes valeurs américaines.

(Reportage de Jesus Calero ; version française Mara Vilcu : édité par Benoit Van Overstraeten)

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