Le fonds souverain du Qatar s'associe à Blue Owl pour un investissement de 3 milliards de dollars dans les centres de données

Qatar Investment Authority (QIA) et le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital

OWL.N ont signé un partenariat visant à lancer une plateforme mondiale d'infrastructure numérique de 3 milliards de dollars axée sur les centres de données, ont-ils déclaré jeudi.

Cette plateforme vise à "accélérer l'informatique mondiale disponible pour les hyperscalers de premier plan dans un contexte de transformation fulgurante du cloud et de l'IA", ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun.

Le fonds souverain du pays du Golfe, doté de 500 milliards de dollars, a multiplié les investissements dans le secteur en plein essor de l'IA, alors que la demande de stockage de données et les besoins de calcul augmentent à l'échelle mondiale.

QIA est apparu comme l'un des derniers bailleurs de fonds d'Anthropic au début du mois, participant au tour de table record de 13 milliards de dollars de l'entreprise d'intelligence artificielle, qui a porté son évaluation à 183 milliards de dollars.

Cette initiative s'inscrit également dans le cadre des efforts déployés par les pays du Golfe pour devenir des acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle, en se transformant en plaques tournantes de ce secteur en pleine croissance en dehors des États-Unis.