Le fonds souverain du Qatar envisage de diviser ses investissements à l'étranger dans le cadre d'une restructuration majeure, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qatar Investment Authority a envisagé de séparer ses investissements à l'étranger de son portefeuille national dans le cadre d'une restructuration potentielle du fonds souverain, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les dirigeants ont envisagé de créer une nouvelle entité qui détiendrait des actifs nationaux d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars et les développerait pour en faire des champions mondiaux, selon le rapport.

Cette initiative permettrait au fonds souverain de se concentrer davantage sur les investissements à l'étranger, alors qu'il se prépare à des rentrées d'argent plus importantes grâce à l'expansion des projets gaziers du pays, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. QIA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Cela fait suite aux remarques du Premier ministre qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, lors du Forum économique mondial de Davos mardi, où il a annoncé des plans pour le Qatar afin d'aider les entreprises nationales à être compétitives au niveau mondial, dans le cadre des efforts visant à diversifier l'économie de l'État arabe du Golfe au-delà de l'énergie.

"Ce que nous voulons, c'est vraiment doubler le nombre de nos champions nationaux et l'augmenter", a-t-il déclaré.

Il a indiqué que le Qatar a créé 44 entreprises nationales qui ont le potentiel de rivaliser au niveau mondial et qu'il prévoit d'annoncer des initiatives cette année, bien qu'il n'ait pas fourni d'autres détails.

L'an dernier, en mai, le directeur général de QIA, Mohammed Al Sowaidi, s'est engagé à investir 500 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis au cours de la prochaine décennie et a indiqué que le chiffre final pourrait être plus élevé.

En début de semaine, le fonds souverain a accepté d'étendre son partenariat stratégique avec Goldman Sachs GS.N , visant 25 milliards de dollars d'investissements par le fonds souverain du Golfe dans des véhicules gérés par Goldman et des opportunités de co-investissement.

QIA gère environ 580 milliards de dollars d'actifs, selon la société de recherche sur les fonds souverains Global SWF.