Le fonds saoudien PIF propose un prix indicatif pour les obligations islamiques à 10 ans ; les commandes dépassent 7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le PIF fait appel au marché de la dette pour la première fois en 2026

*

Le prix indicatif du sukuk à 10 ans est fixé à 120 points de base au-dessus des bons du Trésor américain

*

Les ordres des investisseurs dépassent 7 milliards de dollars

(Ajoute les ordres au paragraphe 2, les émissions au paragraphe 6)

Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) revient sur les marchés de la dette pour la première fois cette année avec des obligations islamiques à 10 ans libellées en dollars, ou sukuk, selon un document de la banque examiné par Reuters mercredi.

Le prix indicatif de l'émission de référence a été fixé à environ 120 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, selon ce document, et les investisseurs ont passé des commandes de plus de 7 milliards de dollars pour les sukuk .

Le PIF, qui pèse près de 1 000 milliards de dollars, est à la tête des efforts déployés par l'Arabie saoudite pour diversifier son économie en s'éloignant des revenus des hydrocarbures et en investissant dans des secteurs tels que le tourisme, la logistique et l'exploitation minière.

Fitch Ratings a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que les pays du Conseil de coopération du Golfe (GCC), y compris l'Arabie saoudite, restent parmi les plus grands émetteurs de dette et de sukuk en dollars américains sur les marchés émergents en 2026 "malgré les chocs mondiaux et régionaux".

Elle prévoit que les marchés des capitaux de la dette du CCG dépasseront 1 250 milliards de dollars cette année, grâce aux plans de diversification, aux besoins de refinancement, aux déficits de financement et aux projets en cours.

Les emprunteurs saoudiens ont démarré en force en 2026 avec environ 20 milliards de dollars d'émissions, y compris une obligation en quatre parties de 11,5 milliards de dollars et des émissions par des entreprises telles que Riyad Bank 1010.SE et le groupe de télécommunications STC 7010.SE .

Les obligations du PIF devraient être lancées mercredi, avec Citi, JPMorgan et Standard Chartered comme coordinateurs globaux.