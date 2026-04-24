Le fonds privé Carlyle accepte les rachats de 4,8 % de ses actions lors de sa dernière offre publique de rachat

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Selon un document réglementaire publié vendredi, un fonds de crédit privé géré par le gestionnaire d'actifs alternatifs Carlyle Group CG.O a vu ses investisseurs demander le rachat de 4,8 % des actions en circulation au 31 mars dans le cadre de la dernière offre publique de rachat.

Carlyle Credit Solutions rachètera 4,7 millions d'actions aux investisseurs dans le cadre de cette offre publique de rachat, indique le document.

Ce fonds, qui cible les investisseurs fortunés, se concentre sur les prêts privés garantis de premier rang accordés à des entreprises américaines de taille moyenne parrainées.

À titre de comparaison, Carlyle Credit Solutions avait accepté d'acheter environ 4,2 millions d'actions lors de l'offre publique de rachat précédente, ce qui représentait environ 4,5 % des actions en circulation au 31 décembre.

Ces derniers mois, les fonds de crédit privés non cotés de l'ensemble du secteur ont été confrontés à une vague de demandes de rachat, les investisseurs particuliers inquiets ayant pris la fuite face aux inquiétudes croissantes concernant la santé de cette classe d'actifs.